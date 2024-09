Cinema all’aperto e musei d’estate: i bresciani promuovono la proposta

La proposta culturale locale ai bresciani piace. Lo confermano i numeri di Fondazione Brescia Musei, che per a prima volta quest’estate ha concesso l’ingresso gratuito a tutti i residenti nel Bresciano ai musei civici della città e al Parco Archeologico: sono stati 17.669 coloro che hanno approfittato dell’opportunità, dei quali ben 13.695 le persone venute in città dalla provincia.

Ottima la risposta anche per l’edizione 2024 di L’Eden d’estate, il cinema all’aperto nel Viridarium del Museo Santa Giulia, che terminerà il programma l’8 settembre con 75 proiezioni in totale. Al primo settembre gli spettatori complessivi sono stati 13.200, con una media di 176 persone a sera. Tra i film più apprezzati, da tutto esaurito, ci sono «Anatomia di una caduta» di Justine Triet, «C'era una volta in Bhutan» di Pawo Choyning Dorji, «Gloria!» di Margherita Vicario, «Il cielo sopra Berlino» di Wim Wenders, «Il gusto delle cose» di Tran Anh Hung, «Io capitano» di Matteo Garrone, «La chimera» di Alice Rohrwacher, «Perfect Days» di Wim Wenders, «The Holdovers - Lezioni di vita» di Alexander Payne, «Un mondo a parte» di Riccardo Milani e «Viaggio in Giappone» di Élise Girard.

Gli incontri con i critici, con momenti di riflessione e di dialogo diretto, sono stati tra gli aspetti più apprezzati della rassegna. Gli appuntamenti con Andrea Chimento, Roberto Manassero, Alice Cucchetti e Simone Soranna hanno infatti coinvolto complessivamente 350 partecipanti.

Cresce anchela partecipazione del Summer Camp, il campo estivo per bambini e ragazzi dai 6 ai 13 anni, che quest’anno ha totalizzato 869 iscritti, il 24% in più dello scorso anno. Molto apprezzati, fa sapere la Fondazione, anche le dieci visite guidate ai musei e alla mostra Bergami e i dieci laboratori per famiglie, ideati insieme a We Love Castello, nonché lo spazio aperitivo allestito nel parco del Santa Giulia (Stasera? Museo! Food and drinks), che ha registrato oltre quattromila accessi.