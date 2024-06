Torna l’Eden d’Estate: ecco il programma del cinema all’aperto al Viridarium

Da oggi torna l’Eden d’Estate, la rassegna del cinema bresciano che porta i migliori film dell’anno e d’autore nel cuore del museo di Santa Giulia.

L’iniziativa, organizzata da Fondazione Brescia Musei e Comune di Brescia, è nata nel 2021 e l’anno scorso ha registrato oltre 14mila spettatori. Quest’anno si comincia oggi, venerdì 14 giugno, e si prosegue fino all’8 settembre, ogni giorno: 83 serate per vivere il cinema di qualità, dai grandi classici agli indipendenti, dai cult nazionali e internazionali alle pellicole più di successo degli ultimi 24 mesi.

In parallelo, sarà di nuovo aperto lo spazio per gli aperitivi (Stasera? Museo! Food & drinks) allestito tra il Viridarium e il Parco delle Sculture adiacente con il visual progettato da Elisa Puglielli, illustratrice e visual designer italiana, il cui stile minimal, pop e molto colorato crea metafore visive che danno vita ad atmosfere intime e ironiche. La sigla in animazione de L’Eden d’estate è curata da Andrea Bresciani.

Una proiezione all'Eden d'Estate

La proposta del cinema

La proposta cinematografica de L’Eden d’estate prende il via venerdì 14 giugno al Parco delle Viridarium, il polmone verde del complesso museale di Santa Giulia, e si concluderà domenica 8 settembre.

Le proiezioni si svolgono tutti i giorni, da lunedì a domenica alle 21.30 (in giugno e luglio), e alle 21.15 (in agosto e settembre).

Contemporaneamente al programma del cinema all’aperto, il Nuovo Eden continua la propria programmazione, in fascia pomeridiana e preserale, nella sala 1 di via Nino Bixio che, dopo i lavori di rifacimento è dotata di climatizzazione ottimale: qui verranno anche realizzate le proiezioni de L’Eden d’estate in caso di pioggia.

Novità dell’estate 2024 saranno le video-pillole che accompagneranno numerosi film in programma, piccoli approfondimenti curati da critici cinematografici e da registi, che saranno proposti prima della proiezione, per accompagnare la visione del film.

Lo spazio delle proiezioni al Museo Santa Giulia

Cinema Revolution

Per il secondo anno Fondazione Brescia Musei aderisce a Cinema Revolution, l’iniziativa voluta da tutte le componenti del comparto cinematografico – dai produttori ai distributori fino agli esercenti, con oltre 3mila schermi aderenti in tutta Italia – che, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura, fissa il costo del biglietto per tutti i film europei e italiani, per tutta la stagione, a 3,50 euro e corrisponde alla sala cinematografica un ulteriore sostegno di 3 euro per ogni biglietto staccato.

Un’occasione speciale per godere del grande cinema a una tariffa estremamente agevolata, opportunità che, grazie alla quinta edizione di Cinema in festa (9-13 giugno e 15-19 settembre) riguarderà, per i periodi indicati, anche tutta la programmazione del Nuovo Eden.

Il programma

Il programma de L’Eden d’estate riguarda il periodo dal 14 giugno al 31 luglio. Nella seconda metà di luglio sarà comunicata la seconda parte del programma, dal 1° agosto fino all’8 settembre.

La stagione prende il via con il film campione d’incassi in Italia, nonché esordio alla regia dell’attrice Paola Cortellesi, «C’è ancora domani», subito seguito sabato 15 giugno da «Ferrari», di Michael Mann, in concomitanza con l’arrivo delle Mille Miglia.

Tra le pellicole più recenti che accenderanno lo schermo del Parco del Viridarium invece si trovano la struggente storia di «Past Lives» di Celine Song, l’ansiogeno «Anatomia di una caduta» di Justine Triet, il pluripremiato «Povere creature» di Yorgos Lanthimos e la sconvolgente storia di «May December» di Todd Haynes.

Tra i titoli italiani saranno presenti «Io capitano» di Matteo Garrone, «Palazzina Laf» di Michele Riondino e, in prima visione, la commedia «Troppo azzurro» di Filippo Barbagallo.

Non mancheranno infine titoli più leggeri come «The Fall Guy» di David Leitch e il molto atteso «Challengers» di Luca Guadagnino.

In lingua originale

La proiezione del giovedì sarà dedicata ai film in lingua originale sottotitolati, per rispondere alle esigenze del pubblico più cinefilo e dei turisti che soggiorneranno a Brescia nei mesi estivi. In calendario il pubblico troverà la commedia «Drive Away Dolls» di Ethan Coen, «Ancora un’estate» di Catherine Breillat e «Chien de la casse» di Jean-Baptiste Durand.

Tra i classici restaurati, tutti proposti in versione originale sottotitolata in italiano, in cartellone trovano spazio grandi classici hollywoodiani come «Io ti salverò» (Spellbound) di Alfred Hitchcock con Gregory Peck e Ingrid Bergman e «Quarto Potere» (Citizen Kane) di Orson Welles, ma sarà possibile rivedere anche l’opera del giapponese Yasujiro Ozu «Viaggio a Tokyo», lo spagnolo «Kika - un corpo in prestito» di Pedro Almòdovar ed il francese «L’odio» di Mathieu Kassovitz.

Il pubblico al Viridarium

Il cineconcerto

Paolo Spaccamonti & Ramon Moro: Die Puppe. Ernst Lubitsch, 1919

L'evento speciale di questa estate sarà la sonorizzazione dal vivo del capolavoro di Ernst Lubitsch «La bambola di carne» (Die Puppe, 1919), commedia esilarante e dal ritmo indiavolato.

Un gioiello da riscoprire, riportato sul grande schermo giovedì 1 agosto alle 21.15 grazie al live di due straordinari musicisti: Paolo Spaccamonti (chitarra, synth) e Ramon Moro (tromba, flicorno), che oltre ad essere compositori di grande valore, hanno dato vita negli anni ad un rapporto con il linguaggio delle immagini che li ha condotti a risultati sempre più sorprendenti e sperimentali, collocandoli nel novero dei nuovi talenti internazionali della musica cinematografica, che sempre più spesso si interseca con il sound design.

Incontri con i critici

Anche per l’estate 2024, Fondazione Brescia Musei propone incontri con critici, giornalisti e professionisti del settore cinematografico e non solo: una serie di appuntamenti che si svolgeranno prima delle proiezioni presso l’Auditorium di Santa Giulia, in via Piamarta 4 a Brescia. Un momento di confronto, divertente e formativo per scoprirsi spettatori sempre più consapevoli e attenti.

Due gli approfondimenti proposti nella prima parte di programma e che proseguiranno anche nel mese di agosto e settembre: martedì 2 luglio, dalle ore 19.00 alle ore 20.00, prima della proiezione di «Quarto potere», il critico Roberto Manassero (FilmTv, MYmovies e Cineforum) ci condurrà alla scoperta del cinema di Orson Welles. Martedì 16 luglio, sempre dalle 19.00, in occasione della proiezione de «Il cielo sopra Berlino», il critico Andrea Chimento (IlSole24Ore.com, Cineforum, direttore di LongTake.it) proporrà un approfondimento dedicato al cinema di Wim Wenders.

Visite ai musei ispirate al cinema

Fondazione Brescia Musei, accanto alla proposta de L’Eden d’estate e del dehors nel Parco del Viridarium propone, a cura dei Servizi educativi, una serie di visite guidate e laboratori, stimolanti occasioni di approfondimento delle Collezioni permanenti e degli spazi museali. L’orario (17.30) è pensato per permettere di abbinare le visite con un aperitivo al dehors e godersi poi le proiezioni de L’Eden d’estate.

Il primo incontro è previsto per l’opening della stagione, quando, in abbinamento al film «C’è ancora domani», al Museo di Santa Giulia il pubblico potrà prendere parte a un percorso ispirato a Il lungo cammino delle donne che racconta la condizione femminile in epoca romana. Si prosegue martedì 25 giugno quando, in abbinamento al film «The Dreamers», si propone una visita alternativa tra i segreti della Pinacoteca Tosio Martinengo, Scoperte, bizzarrie e segreti. Mercoledì 3 luglio in abbinamento al film «The old oak», la visita si sposta al Parco del Viridarium con Mitici giardini; martedì 9 luglio abbinato a «Io ti salverò» si terrà, al Museo di Santa Giulia, un laboratorio di Pratiche surrealiste, mentre mercoledì 17 luglio il film «Il cielo brucia», offrirà l’occasione per un viaggio alla scoperta del Parco delle sculture: il Viridarium, l’antico giardino delle Domus dell’Ortaglia, oggi luogo che accoglie la Collezione di installazioni di arte contemporanea acquisite della Fondazione Brescia Musei. Chiude il mese di luglio il laboratorio Torri celesti, presso il Castello di Brescia, una passeggiata in Castello alla scoperta delle sue torri, sulla scia dell’ispirazione dei Sette Palazzi Celesti di Anselm Kiefer, che sarà abbinato al film Anselm, mercoledì 24 luglio.

Aperitivi a tema

Si rinnova la proposta enogastronomica abbinata alle proiezioni: nello spazio Stasera? Museo! Food & drinks che affiancherà anche quest’anno l’arena estiva, l’azienda I Ricevimenti proporrà aperitivi a tema abbinati ai film in programma.

Martedì 18 giugno, in occasione della proiezione de «La signora della porta accanto» di François Truffaut, dalle 18 aperitivo speciale con il cocktail Kir Royale; mercoledì 26 giugno con il film «Appuntamento a Land’s End» di Gillies MacKinnon, dalle 18 aperitivo speciale con Fish and Chips; domenica 7 luglio con il film «Il male non esiste» di Hamaguchi Ryūsuke, dalle 18 aperitivo speciale con Sakè e Edamame; mercoledì 10 luglio, con il film di Robert Guédiguian «E la festa continua», dalle 18 aperitivo speciale con Pastis, olive e formaggi provenzali; giovedì 18 luglio, in occasione di «Kika - un corpo in prestito» di Pedro Almodóvar, dalle 18.00 aperitivo speciale con Vermut e Crocchette.