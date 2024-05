Tredici settimane senza scuola: a Brescia tornano i Summer Camp al Museo e in Castello

Tornano i Summer Camp al Museo e in Castello, e tornano con diverse novità. La più importante? Oltre ai classici laboratori e alle consuete proposte, l’offerta per famiglie di Fondazione Brescia Musei e Comune di Brescia si amplia con il primo centro estivo a tema artistico totalmente in lingua inglese per ragazzi e ragazze dai 10 ai 16 anni (condotto da un’artista in Pinacoteca Tosio Martinengo).

Le date

Quest’anno si terranno dal 10 giugno al 6 settembre per i bambini delle elementari e dal 10 al 28 giugno per i ragazzi più grandi, coprendo così tutte le tredici settimane di latenza della scuola. Ogni settimana ha un tema specifico e uno dei camp sarà dedicato espressamente alle mostre d’arte. In collaborazione con Fobap verranno anche ospitati bambini e bambine di Brescia e provincia nello spettro autistico.

I Summer Camp «Kids»

Nello specifico, i Summer Camp «Kids» sono pensati per bambini e bambine dai 6 agli 11 anni. Si tengono al Museo di Santa Giulia e in Castello dal 10 giugno al 6 settembre, dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 15.30. Al Museo di Santa Giulia ci saranno quattro percorsi: «Cosa bolle in pentola?» (10-14 giugno, 8-12 luglio, 5-9 agosto, 2-6 settembre), dedicato alla tavola tra storia e arte; «Tra me e me» (17-21 giugno; 15-19 luglio; 12-16 agosto), un progetto di racconto interiore su sogni, emozioni e sentimenti; «Temporary art» (24-28 giugno; 22-26 luglio; 19-23 agosto), dedicato alle mostre; e «Si può fare!» (1-5 luglio; 29 luglio-2 agosto; 26-30 agosto), un percorso per conoscere il mondo dei materiali e dei supporti dell’arte antica e contemporanea.

In Castello

In Castello si alterneranno invece due percorsi: «Il Castello di Brescia, un luogo da vivere» (10-14 giugno; 24-28 giugno; 8-12 luglio; 22-26 luglio; 5-9 agosto; 19-23 agosto; 2-6 settembre), alla scoperta delle strutture del Castello; e «Un Castello multitasking» (17-21 giugno; 1-5 luglio; 15-19 luglio; 29 luglio-2 agosto; 12-16 agosto; 26-30 agosto), per immergersi nelle diverse realtà che oggi e nel passato sono state ospitate in Castello.

In Pinacoteca

I Summer Camp «Teens» si rivolgono invece ai ragazzi dai 12 anni e si tengono dal 10 al 28 giugno, tutti i giorni dalle ore 8.30 alle 15.30, presso la Pinacoteca Tosio Martinengo. Il percorso «Si fa con tutto!» permetterà di esplorare il mondo dell’arte creando per esempio una maglietta in stile street, scoprendo gli artisti ospitati in residenza a Palazzo Monti, provando il lavoro in foglia d’oro e cucendo in maniera creativa. Speculare a questo percorso sarà «With art you can do everything», sempre in Pinacoteca nello stesso periodo, per ragazzi dai 10 ai 16 anni, ma (appunto) condotto in lingua inglese.