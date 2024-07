Musei gratis ad agosto per i nati e residenti a Brescia e provincia

Dall'1 al 31 agosto l’ingresso ai musei civici di Brescia e al Parco archeologico di Brescia romana, che custodisce la Vittoria Alata, sarà gratuito per tutti i nati e i residenti di Brescia e provincia.

Una novità, quella presentata da Comune di Brescia e Fondazione Brescia Musei, che estende la durata temporale della promozione rispetto agli anni passati, nei quali veniva proposta per le sole due settimane a ridosso di ferragosto.

I dettagli

Il Museo di Santa Giulia, la Pinacoteca Tosio Martinengo, Brixia. Parco archeologico di Brescia romana (con la cella dedicata alla Vittoria Alata), il Museo delle Armi Luigi Marzoli e il Museo del Risorgimento Leonessa d’Italia saranno accessibili dall’1 al 31 agosto dal martedì alla domenica, tutti i giorni (dalle 10 alle 19), ricordando che le biglietterie chiudono alle ore 18.15 per consentire al pubblico di godere di una visita senza fretta prima della chiusura prevista, appunto, alle 19.

Le mostre temporanee

Le opere di Giuseppe Bergomi al Santa Giulia e in Castello - Foto New Reporter Favretto © www.giornaledibrescia.it

Oltre agli allestimenti permanenti il pubblico potrà visitare gratuitamente la mostra Gabriele Micalizzi. Legacy. Materia-Storia-Identità, Giuseppe Bergomi. Sculture 1982 / 2024, la Deposizione di Andrea Mantegna - nuova tappa del programma Ptm Andata e Ritorno presentata a giugno - e Maurizio Galimberti. Brescia, Piazza Loggia 1974, mostra che ricorda la strage di Piazza della Loggia del 28 maggio 1974 in occasione del cinquantesimo anniversario.

Modalità

Basterà semplicemente presentarsi alle biglietterie delle sedi museali con un documento che attesti la nascita o residenza bresciana per vedersi riconosciuto il biglietto omaggio.

Per Brixia. Parco archeologico di Brescia romana e per la cella dedicata alla Vittoria Alata la prassi è la stessa, con la sola differenza che per ragioni legate al necessario contingentamento del flusso di pubblico nelle sale del Capitolium e del Santuario Repubblicano gli accessi devono essere controllati numericamente ed è pertanto consigliata la prenotazione dello slot orario di interesse per non rischiare di non trovare posto.

Grazie alla nuova guida multimediale EasyGuide e a Geronimo Stilton. Brescia Musei Adventures, l’app-game museale dedicata ai bambini a partire dai 6 anni, sarà possibile visitare i musei di Brescia e, utilizzando un semplice smartphone, attivare percorsi interattivi di grande suggestione.