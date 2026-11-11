Il filantropo Tramuto: «I giovani sfidano le imprese a diventare migliori»

È nato nella piccola Dunkirk, negli States. La sua gioventù è segnata da momenti difficili a causa della perdita di udito, una condizione che lo ha fatto sentire a lungo «solo, escluso e invisibile». Ma non lo ha fermato. Caparbio, sognatore, determinato: oggi Donato J. Tramuto è un attivista per la salute mentale, fondatore e presidente della TraumutoPorter Fondation e co-chair del Robert and Ethel Kennedy Human Rights Center Italia – Ets.
La sua è una storia di resilienza e riscatto sociale il cui pendolo oscilla tra due verità: leadership compassionevole e speranza ribelle. Giovedì 12 alle 11 il filantropo americano sarà all’Università Cattolica di Brescia per parlare di responsabilità sociale, comunità sostenibili e leadership. Lo abbiamo sentito.
Tramuto, in che modo le sue sfide personali hanno plasmato la sua visione del mondo e la sua carriera professionale?
«La mia vita è stata profondamente segnata da esperienze che mi hanno insegnato, fin da giovane, cosa significhi sentirsi esclusi e non ascoltati. Crescere con una significativa perdita dell’udito mi ha spesso fatto sentire isolato e sottovalutato. In molti momenti della mia giovinezza mi sono sentito invisibile. Invece di lasciare che queste esperienze mi rendessero amareggiato, ho scelto di trasformarle in una fonte di empatia. La determinazione mi ha aiutato a superare gli ostacoli, ma è stata la compassione a dare un significato a quella determinazione».
«Un altro momento decisivo è arrivato dopo l’11 settembre 2001. Alcuni dei miei più cari amici persero la vita a bordo del volo United 175. Quella tragedia avrebbe potuto lasciarmi prigioniero della rabbia e del dolore. Invece ho scelto una strada diversa: la “speranza ribelle”. È la convinzione che le tragedie non debbano definire chi siamo. Possiamo scegliere di trasformare il dolore in uno scopo, la perdita in servizio verso gli altri e le difficoltà in opportunità per costruire un mondo migliore».
Nel suo libro “Compassionate Leadership” definisce la compassione come un’azione che trasforma la sofferenza dell’Altro in soluzioni. Come si possono conciliare il rigore dei bilanci e dei profitti con l’empatia e il benessere delle persone?
«Rifiuto l’idea che compassione e redditività siano forze opposte. Le organizzazioni di maggior successo comprendono che le persone non sono costi da gestire, ma risorse da valorizzare. La leadership compassionevole non significa abbassare gli standard o evitare decisioni difficili. Significa prendere decisioni con umanità, trasparenza ed equità. Nel mio libro “The Double Bottom Line” sostengo che il successo debba essere misurato attraverso due parametri: la performance economica e l’impatto umano. Quando i leader riescono a perseguire entrambi, si hanno organizzazioni più solide, credibili e sostenibili nel lungo periodo. La compassione non è soltanto la scelta giusta dal punto di vista morale: è anche un vantaggio competitivo».
I giovani sono spesso al centro dei progetti sostenuti dalla sua fondazione. Come vede la Generazione Z rispetto al mondo del lavoro? Crede che oggi ci sia una maggiore richiesta di etica e umanità rispetto al passato?
«Assolutamente sì. La Generazione Z si affaccia al mondo del lavoro con aspettative diverse rispetto alle generazioni precedenti. Non cerca soltanto uno stipendio o una posizione professionale, ma uno scopo, autenticità, inclusione e la possibilità di contribuire a qualcosa di più grande. Alcuni leader interpretano questa tendenza come una minore disponibilità al sacrificio. Io credo che questa generazione stia sfidando le organizzazioni a diventare migliori. I giovani chiedono ambienti di lavoro coerenti con i propri valori, capaci di valorizzare la diversità, il benessere delle persone e la responsabilità sociale. Il futuro appartiene alle organizzazioni che sapranno coniugare performance e scopo, innovazione e umanità».
Domani sarà a Brescia, una città caratterizzata da un forte tessuto industriale e associativo...
«Brescia vanta una straordinaria tradizione di imprenditorialità, innovazione, educazione e partecipazione civica. Sono queste qualità che hanno formato generazioni di leader e creato opportunità per migliaia di persone e famiglie. Oggi ci troviamo di fronte a cambiamenti tecnologici senza precedenti, a nuove incertezze economiche e a crescenti divisioni sociali. In questo contesto le qualità che distingueranno i leader del futuro non saranno soltanto l’intelligenza e la competenza, ma anche l’empatia, il coraggio morale e l’impegno verso la dignità umana».
C’è un messaggio che vuole mandare alla comunità e ai suoi futuri leader?
«Non sottovalutare mai il potere della compassione come forza di trasformazione e abbracciare il concetto di speranza ribelle. Viviamo in un’epoca in cui è facile scoraggiarsi di fronte alle sfide economiche, sociali e geopolitiche. La speranza ribelle non è ottimismo ingenuo. È il coraggio di credere che possiamo costruire qualcosa di migliore anche quando le circostanze sembrano dirci il contrario. Una comunità diventa davvero sostenibile quando la crescita economica procede insieme all’inclusione sociale, alle opportunità educative e alla compassione verso chi affronta momenti di difficoltà. Questa è l’essenza della leadership compassionevole e il cuore del messaggio che desidero condividere a Brescia».