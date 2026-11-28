La «Sagra del Pursèl» di Fiesse compie 35 anni. Sette lustri fatti di soddisfacenti risultati sempre cresciuti di anno in anno. Questo un vanto per gli organizzatori, pro loco e comune, che sempre con meticolosità e solerzia sono riusciti a dare all’evento quella specificità che riesce a renderlo unico nel suo genere. A testimoniare il valore dell’iniziativa è anche il prestigioso riconoscimento nazionale di «Sagra di qualità», ottenuto lo scorso anno.
Usanze contadine
«Anche quest’anno la nostra sagra si propone in nome della tradizione, della riscoperta di usanze contadine e della valorizzazione di antiche pratiche rurali», sottolinea il sindaco Sergio Cavallini, che rivolge un particolare ringraziamento alla Pro loco e alla presidente Pierina Manfredi, anima del sodalizio, per l’impegno profuso nell’organizzazione di un evento che contribuisce a promuovere il paese.
«Ancora una volta si onora la tradizione di questo evento che porta alti i colori del nostro paese», ha aggiunto. Il fine settimana avrà quindi come protagonista indiscusso il maiale, attorno al quale ruoteranno iniziative, dimostrazioni e appuntamenti gastronomici. Come da tradizione, ad ospitare la manifestazione saranno la palestra e gli spazi adiacenti, dove troveranno posto gli stand del settore agroalimentare e l’immancabile «Trattoria del Pursèl», con un menù dedicato alle specialità della cucina contadina.
Il weekend
Dopo la gustosa anteprima di ieri sera, l’inaugurazione ufficiale è in programma sabato 28 novembre alle 19. A tenere banco saranno i piatti a base di carne suina, compresi i ciccioli preparati dagli esperti maestri di Pompiano. Ad animare la serata sarà la musica di Dellino Farmer. Ricco anche il programma di domani, domenica 29, con l’apertura degli stand alle 9.30 e il pranzo alla «Trattoria del Pursèl».
Alle 15 spazio a uno degli appuntamenti più caratteristici della sagra: la dimostrazione della lavorazione della carne di maiale. I norcini lombardi mostreranno al pubblico le tecniche tradizionali di preparazione di salami, cotechini, coppe e pancette. Ad accompagnare il pomeriggio sarà la musica dei «Fratelli Nani», mentre la chiusura della manifestazione è prevista alle 18. Per prenotare i pasti è possibile contattare il numero 366.9520987.