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Creare una «super Dop» per valorizzare il suino di qualità

La proposta lanciata dal presidente Fnp Suino, Rudy Milani al convegno della fiera di Orzinuovi. Il vicepresidente Valtulini: «Il 2026 si mostra difficile per la filiera»
Silvia Pasolini
Brescia leader in Italia nella produzione di suini
Brescia leader in Italia nella produzione di suini

Con un patrimonio di circa 1,4 milioni di capi allevati in oltre 650 allevamenti e un valore della produzione che supera i 300 milioni di euro, Brescia si conferma la prima realtà suinicola d'Italia. Proprio dalla Fiera di Orzinuovi, è partito venerdì nella Rocca un convegno sul tema «Suinicoltura, facciamo il punto tra mercati, sanità animale e sostenibilità economica», promosso da Confagricoltura Brescia.

L'evento ha visto la partecipazione di numerose personalità di spicco del mondo politico, istituzionale e di settore, con l'obiettivo di leggere le difficoltà di oggi e individuare le condizioni perché le imprese possano continuare a investire, tutelando la redditività degli allevamenti e migliorando su sanità, biosicurezza, benessere e riduzione dei farmaci.

Relatori, dirigenti e ospiti del convegno di Confagricoltura a Orzinuovi
Relatori, dirigenti e ospiti del convegno di Confagricoltura a Orzinuovi

Tra gli intervenuti, il sindaco di Orzinuovi Laura Magli, il senatore Gianpietro Maffoni, gli assessori regionali Alessandro Beduschi, Giorgio Maione e Simona Tironi, affiancati dalle figure tecniche di Francesco Maraschi, dirigente regionale della Veterinaria; Claudia Nassuato, dirigente della Sanità animale dell'Ats di Brescia, e i direttori dell'Istituto Zooprofilattico Giorgio Varisco e Loris Alborali.

Al convegno da sinistra, Loris Alborali, Giorgio Varisco e Morris Tomasoni
Al convegno da sinistra, Loris Alborali, Giorgio Varisco e Morris Tomasoni

In quest’ambito, è stato evidenziato un dato positivo, annunciato dall’istituto zooprofilattico: negli allevamenti l’uso di antibiotici si è ridotto del 64%, testimoniando una gestione aziendale sempre più attenta a biosicurezza, benessere animale e uso responsabile del farmaco.

Gli interventi. A rappresentare il mondo agricolo e produttivo erano presenti Ivan Valtulini, vicepresidente di Confagricoltura Brescia, Rudy Milani, presidente nazionale Suinicoltura di Confagricoltura, e Morris Tomasoni, membro del Consorzio del Prosciutto di Parma.

Il vicepresidente di Confagricoltura Brescia, Ivan Valtulini
Il vicepresidente di Confagricoltura Brescia, Ivan Valtulini

La congiuntura attuale vede la produzione italiana legata alle Dop e penalizzata da costi più elevati competere con l'ingresso di carne estera a prezzi inferiori, che esercita una forte pressione sulle quotazioni. «Dopo un 2024-2025 in cui il settore era riuscito ad affrontare le criticità, anche grazie a una remunerazione soddisfacente, il 2026 si è aperto con uno scenario più complesso – sottolinea Ivan Valtulini –. La filiera italiana legata alle Dop resta forte, ma dobbiamo continuare a rendere riconoscibile ciò che la distingue».

Il presidente Fnp suini di Confagricoltura, Rudy Milani
Il presidente Fnp suini di Confagricoltura, Rudy Milani

Sulla capacità di differenziare la produzione si è concentrato Rudy Milani: «Non possiamo competere sul prezzo con Paesi che hanno costi di produzione molto inferiori a noi – ha affermato –. Dobbiamo diventare sempre più un prodotto di nicchia, costruendo qualcosa che sia addirittura una sorta di “super Dop”. L'obiettivo è creare un nuovo elemento competitivo capace di proteggere il comparto dall'ingresso sul mercato di produzioni a basso costo, come accadrebbe con gli accordi del Mercosur».

Sul fronte sanitario ed ecologico è stato annunciato un dato positivo dall'Istituto Zooprofilattico: negli allevamenti l'uso di antibiotici è calato del 64 per cento. «Sono numeri importanti – conclude Valtulini – perché raccontano come gli allevatori abbiano investito per migliorare la sanità e la gestione delle aziende. C’è ancora molto da fare, ma questi progressi devono diventare un elemento di valorizzazione economica e reputazionale della nostra suinicoltura». S. PAS.

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