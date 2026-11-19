Quattro giorni di incontri con gli autori, laboratori e iniziative per avvicinare bambini e adulti alla lettura. Collebeato si prepara ad accogliere, da oggi, giovedì, 19 novembre, a domenica 22 novembre, la Fiera del libro, che animerà Palazzo Martinengo, in via Martinengo 8. La manifestazione, promossa dal Comune guidato dal sindaco Angelo Mazzolini con l’Associazione genitori di Collebeato e la biblioteca comunale «Curiel», propone un calendario che affianca le attività riservate alle scuole agli appuntamenti aperti alla cittadinanza.
Per gli studenti
Oggi e domani, dalle 8 alle 15.45, saranno gli alunni delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie a visitare la fiera e partecipare agli incontri con gli autori. I più piccoli conosceranno Sara Dalena e Simone Agnetti, autori di «Chicco l’aquilone», mentre per le primarie sono previste letture animate con Claudia Tonolini e laboratori con Sabrina e Stefania Rizzardi. Gli studenti delle terze medie incontreranno invece Mariuccia Buffoli, autrice del racconto fantasy «L’incredibile storia dei pacenari».
Per tutti
Per il pubblico la fiera aprirà oggi e domani dalle 16 alle 17.30, sabato 21 e domenica 22 dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18. Sarà possibile acquistare libri nuovi, grazie alla libreria Il Giullare di Brescia, e volumi usati.
Non mancheranno gli appuntamenti collaterali: domani alle 18 lo scrittore Steve Penner presenterà «L’orso di Shakespeare. Un’indagine in Valle di Ledro», dialogando con Simone Agnetti. Sabato alle 10.30 il progetto «Nati per leggere» accoglierà i nuovi nati e i loro genitori con un aperitivo di benvenuto. Dalle 15.30 i bambini potranno partecipare alla lettura proposta dall’associazione «L’occhio del lupo», seguita da una merenda. Domenica dalle 15, infine, il cortile ospiterà una scacchiera gigante e giochi in scatola a cura dell’associazione «Torre&Cavallo», con merenda per tutti.