Tecnologia e vinili, a Montichiari torna il Festival dell’elettronica

Via alla stagione fieristica con la 65ª edizione del Festival dell’elettronica che domani e domenica dà appuntamento al Centro fiera di Montichiari. Due i padiglioni dedicati tecnologia, high-tech, radio d’epoca, oggetti da collezione e vinili, con la partecipazione di espositori specializzati, per andare a caccia di offerte, novità, componenti e pezzi unici.
La manifestazione riunisce come sempre più aree tematiche: Radiantistica Expò, dedicata all’elettronica di consumo, all’informatica e alle tecnologie attuali; il Radiomercatino di Portobello, rivolto agli amanti di radio d’epoca e materiali da collezione; l’Area Ham Radio, dedicata ai radioamatori e la Fiera del vinile.
L’appuntamento è dunque al Centro Fiera domani dalle 9 alle 18 e domenica dalle 9 alle 17. Costo del biglietto: intero 9 euro; ridotto a 7 euro per gli over 65; si può acquistare alle casse in fiera e online a questo indirizzo.