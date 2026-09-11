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Tecnologia e vinili, a Montichiari torna il Festival dell’elettronica

L’appuntamento è per questo weekend al Centro fiera. La manifestazione, come sempre, riunirà diverse aree tematiche
Un'edizione passata della fiera - © www.giornaledibrescia.it
Un'edizione passata della fiera - © www.giornaledibrescia.it

Via alla stagione fieristica con la 65ª edizione del Festival dell’elettronica che domani e domenica dà appuntamento al Centro fiera di Montichiari. Due i padiglioni dedicati tecnologia, high-tech, radio d’epoca, oggetti da collezione e vinili, con la partecipazione di espositori specializzati, per andare a caccia di offerte, novità, componenti e pezzi unici.

La manifestazione riunisce come sempre più aree tematiche: Radiantistica Expò, dedicata all’elettronica di consumo, all’informatica e alle tecnologie attuali; il Radiomercatino di Portobello, rivolto agli amanti di radio d’epoca e materiali da collezione; l’Area Ham Radio, dedicata ai radioamatori e la Fiera del vinile.

L’appuntamento è dunque al Centro Fiera domani dalle 9 alle 18 e domenica dalle 9 alle 17Costo del biglietto: intero 9 euro; ridotto a 7 euro per gli over 65; si può acquistare alle casse in fiera e online a questo indirizzo.

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