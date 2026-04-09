Il Festival del Cammino arriva a Montisola per celebrare i 10 anni

Il Festival del Cammino festeggia il decimo compleanno sul lago. Dall’11 al 14 giugno infatti si terrà l’evento clou in una contesto d’eccezione: Monte Isola. Il cammino diventa uno strumento per riuscire a connettersi con la natura e la storia di uno dei borghi più belli d’Italia.

Il Festival, aspettando l’evento estivo, si apre tuttavia già sabato 11 con il trekking urbano «Cammina con la storia». Il percorso, lungo circa sei chilometri nel cuore di Brescia, è stato pensato per unire attività fisica e scoperta culturale, includendo la salita al Castello attraverso Via Piamarta, la discesa lungo l’antica Strada del Soccorso e il passaggio nel centro storico.

Leggi anche Trekking urbani per scoprire la storia e le aree verdi di Brescia

Quest’anno l’itinerario, giunto alla quarta edizione, presenta delle novità tra cui la visita alla chiesa di San Giorgio e al Santuario delle Grazie. Il rientro del percorso è previsto da via Musei, con il Corridoio Unesco, il parco archeologico di Brescia Romana e il Monastero di Santa Giulia. Nei principali punti di interesse saranno presenti le guide dell’Associazione Arnaldo da Brescia che accompagneranno i partecipanti con racconti e approfondimenti storici.

Percorso

Il via è previsto alle 9 da Piazza Tebaldo Brusato, con partenze scaglionate ogni 10 minuti a gruppi di cinquanta persone, in base all’ordine d’arrivo. Il ritrovo, con ritiro dei gadget e snack, è alle 8.30 in Piazza Tebaldo Brusato. La durata è di circa due ore e mezza, considerando anche le soste per approfondimenti storico-culturali. L’evento ludico motorio prevede un percorso su asfalto e acciottolato con brevi tratti di salita e scalinate verso il Colle Cidneo.

L’evento è a numero chiuso, con iscrizioni online aperte fino a domani alle 12 su www.festivaldelcammino.it. Ci sarà anche la possibilità di iscriversi in loco la mattina dell’evento dalle 8 alle 9.30 fino a esaurimento posti. Il contributo a sostegno dell’evento è di 15 euro e include lo zainetto, l’acqua e gli snack che verranno consegnati alla partenza. Il progetto, organizzato da Asd Rosa Running Team e da Libera Accademia del Movimento Utile, gode del patrocinio della Provincia, del Comune e della Fondazione Brescia Musei.

Il clou

Il Festival continua il 19 aprile a Corte Franca con una mattina attiva in collaborazione con Experience Discovery, il 16 maggio per la seconda mattinata attiva a Adro, e, come detto, si concluderà a giugno sul Sebino nell’isola lacustre più grande d’Europa, Montisola appunto. A settembre ci sarà spazio per il Festival del Cammino d’autunno. .