Il Festival del cammino festeggia dieci anni e sbarca a Montisola

Passo dopo passo, con alle spalle 2.857 chilometri percorsi da oltre 6.500 persone , siamo arrivati a dieci anni . Dieci anni di Festival del cammino , che la prossima settimana, da giovedì 11 a domenica 14 giugno , celebrerà come si deve il traguardo. Meglio, l’approdo: si naviga verso Montisola , infatti, per una quattro giorni che intreccerà cultura, esperienza e incontro , tra ospiti di rilievo nazionale, appuntamenti dedicati al benessere e alla scoperta del territorio, fino alla camminata conclusiva aperta a tutta la famiglia.

Nato nel 2017 dall’incontro tra Lamu (Libera accademia del movimento utile) e Asd Rosa Running Team , il Festival del cammino ha toccato negli anni vari luoghi della Franciacorta e della provincia di Brescia, portando con sé non solo un programma di eventi, ma anche una comunità in continua crescita fatta di camminatori, lettori e appassionati del viaggio lento . Nella convinzione, come spiega il fondatore, il dottor Gabriele Rosa, che «il movimento non sia soltanto attività fisica, ma anche cultura, conoscenza e scoperta».

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Eccoci dunque nel cuore del Sebino, dove l’accoglienza è calorosa: «Ospitare questa speciale edizione anniversario – osserva il sindaco di Montisola, Lorenzo Ziliani – rappresenta per la nostra comunità un motivo di orgoglio e una preziosa occasione per far conoscere la bellezza dei nostri sentieri, dei nostri borghi e della nostra identità lacustre».

Il programma

Si comincerà giovedì, con la prima delle serate culturali, tutte moderate da Andrea Mattei. Al parco pubblico di Carzano, dopo l’accoglienza conviviale (prevista alle 20.15) ci sarà l’incontro (dalle 21) con lo scrittore Franco Faggiani (autore di «Verso la libertà con un bagaglio leggero»), intitolato «Il sentiero che unisce».

Una passata edizione tra i vigneti franciacortini

L’indomani, dopo una camminata di 3 chilometri (per chi vuole, con partenza alle 19) dal porto di Carzano, a Siviano, nella piazza del Comune, alle 21 Andrea Bariselli, psicologo e neuroscienziato, autore e divulgatore, parlerà di «Dove il segnale finisce», a partire dall’esperienza concreta del cammino in luoghi dove il telefono smette di funzionare. Sabato, poi, dopo l’accoglienza conviviale alle 20.15, a Peschiera Maraglio alle 21 ci sarà la serata «In cammino con un santo»: Lino Zani racconterà con parole e immagini la sua amicizia con Giovanni Paolo II.

Ci saranno poi le esperienze in cammino nel weekend. Sabato due opzioni: l’alba al santuario della Madonna della Ceriola (traghetto da Sale Marasino alle 5.05, ritrovo al porto di Carzano alle 5.15, salita in silenzio tra borghi addormentati e il bosco che comincia a svegliarsi, arrivo alle 6.30); la mattinata attiva al parco di Carzano, con due appuntamenti dedicati ad apprendere e migliorare le tecniche di camminata (Fit Walking dalle 8.30 alle 10 e Vertical Walk dalle 10.15 alle 11.30).

Anche domenica due possibilità, entrambe con partenza alle 9: la camminata facile lungo l’anello panoramico di 6 chilometri che con partenza da Sensole tocca le frazioni di Menzino, Senzano e Peschiera; il percorso di 10 chilometri, pure con il via da Sensole, pensato per chi non teme le salite e vuole guadagnarsi il panorama.

Come partecipare

Per prendere parte alle varie iniziative, che prevedono quote di partecipazione, occorre iscriversi sul sito Internet www.festivaldelcammino.it. Per informazioni si può scrivere a lamu@rosassociati.it o telefonare al numero 3488214945.