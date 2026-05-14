Orzinuovi, la comunità si stringe ai «suoi» Vigili del fuoco

Non una semplice sagra fatta di buon cibo e musica da cantare e ballare , ma il motore che tiene acceso un distaccamento attivo ventiquattr’ore su ventiquattro, capace di garantire oltre 500 interventi l’anno su un ambito di 14 Comuni limitrofi . Peraltro è una squadra che non invecchia quella dei pompieri di Orzinuovi, rigenerata ultimamente dall’innesto di molte leve giovani , che hanno scelto di mettersi al servizio della comunità.

Il programma

Saranno gli stessi Vigili del fuoco a gestire la cucina ogni sera dalle 19 con casoncelli, costate, l’immancabile pane e salamina e altri piatti nostrani. Domenica a pranzo ci sarà il cambio della guardia ai fornelli: protagonisti saranno gli alpini di Orzinuovi, impegnati nella preparazione dello spiedo solidale, disponibile anche da asporto.

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«Cuciniamo noi insieme all’associazione Brolo di Soncino» spiegano Gianluca Colossi, capo distaccamento, e Andrea Bertorelli, presidente dell’associazione «Amici dei pompieri». «Il ricavato - aggiungono - viene devoluto al sostentamento dei nostri mezzi. Ogni piatto servito avrà la missione di sostenere le attrezzature e finanziare l’autopompa acquistata lo scorso anno, per la quale è stato acceso un mutuo. Dobbiamo farci trovare pronti».

Il palinsesto per i più piccoli

Sabato e domenica spazio ai bambini. Casco in testa, giacca addosso e via dritti in una simulazione reale tra gonfiabili, fumo ed effetti scenici. Un’esperienza per capire, giocando, cosa significa salvare vite. Il contributo alla festa avverrà anche attraverso una sottoscrizione a premi che mette in palio pezzi da novanta, dagli smartphone all’hi-tech fino al tessile, dai gioielli alla cura della persona, grazie alla generosità dei commercianti del territorio.

Quattro serate di ritmo ed energia scandiranno il programma musicale. Stasera alle 21 apriranno le danze Dellino Farmer & Piergiorgio Cinelli, seguiti domani alle 21.30 dal Circus on tour by Circusbeatclub. Sabato alle 21.30 il palco sarà per Pellicano, mentre domenica alle 20 il sipario calerà con il Trio acustico d’autore di Claudio Mensi. Un contributo concreto per dare forza a chi sacrifica il proprio tempo per la sicurezza di tutti.