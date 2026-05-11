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Capretta incastrata in un tubo fognario salvata dai Vigili del Fuoco

Per l’insolita operazione nella campagna di Leno, sul posto gli specialisti dell’Usar e una pala meccanica
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Il salvataggio della capra

Un soccorso animale insolito. Quello di una capretta rimasta incastrata in un tubo fognario in disuso. Per il quale sono dovuti intervenire in forze i Vigili del Fuoco, tra specialisti dell’Usar (Urban search and rescue) e il Gos (Gruppo operativo speciale) con una pala meccanica.

La capretta salvata dai Vigili del Fuoco - Foto Vvf © www.giornaledibrescia.it
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La capretta salvata dai Vigili del Fuoco

È quello avvenuto nella mattinata di oggi nella zona rurale di Leno. L’animale si era infilato nel vecchio condotto, a circa due metri e mezzo di profondità.

Dopo la messa in sicurezza della trincea con puntelli meccanici e pannellature di contenimento, per evitare che la terra travolgesse animale e soccorritori, i pompieri hanno individuato la capretta sondando l’interno della condotta fognaria tramite telecamere da ricerca.

Per liberare la capretta è stata demolita una porzione del tubo, operando con cautela per evitare ulteriori cedimenti. L’animale è stato infine recuperato in sicurezza e affidato ai proprietari in buone condizioni generali.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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Vigili del FuococaprettasoccorsoUsarLeno
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