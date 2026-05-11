Capretta incastrata in un tubo fognario salvata dai Vigili del Fuoco

Un soccorso animale insolito. Quello di una capretta rimasta incastrata in un tubo fognario in disuso. Per il quale sono dovuti intervenire in forze i Vigili del Fuoco, tra specialisti dell’ Usar (Urban search and rescue) e il Gos (Gruppo operativo speciale) con una pala meccanica.

È quello avvenuto nella mattinata di oggi nella zona rurale di Leno. L’animale si era infilato nel vecchio condotto, a circa due metri e mezzo di profondità .

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Dopo la messa in sicurezza della trincea con puntelli meccanici e pannellature di contenimento, per evitare che la terra travolgesse animale e soccorritori, i pompieri hanno individuato la capretta sondando l’interno della condotta fognaria tramite telecamere da ricerca.

Per liberare la capretta è stata demolita una porzione del tubo, operando con cautela per evitare ulteriori cedimenti. L’animale è stato infine recuperato in sicurezza e affidato ai proprietari in buone condizioni generali.