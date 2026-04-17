Va in pensione Lamù, il cane-eroe del ponte Morandi

GORIZIA, 17 APR - L'eroe a quattro zampe del ponte Morandi va in pensione. Lamù, pastore australiano del nucleo cinofili dei Vigili del fuoco del Friuli Venezia Giulia, ha concluso il suo ultimo turno il 12 aprile, giorno del suo undicesimo compleanno. In servizio per otto anni al fianco del conduttore, il caposquadra Andrea Leban del comando di Gorizia, ha partecipato a oltre cento interventi. Tra questi, i soccorsi al crollo del ponte Morandi a Genova e le missioni con il team Usar Italia durante il terremoto in Turchia. Un bilancio che ne fa uno dei cani da ricerca più esperti del Corpo. Ora per Lamù si apre una nuova fase: il meritato riposo, senza rinunciare al legame con il suo conduttore.