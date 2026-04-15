Vigili del fuoco volontari, donate venti imbragature al Polo formativo

Sono sempre in prima linea quando scoppia un incendio o bisogna liberare qualcuno rimasto incastrato nelle lamiere dopo un terribile incidente. Ma per formarli servono bravi insegnanti e ovviamente attrezzature nuove. Stiamo parlando dei Vigili del fuoco, in modo particolare dei volontari. Per questo motivo la sezione bresciane dell’Associazione nazionale Vigili del fuoco volontari, guidata da Diego Lentini, ha donato al Polo formativo di Dalmine venti nuove imbragature.

La cerimonia

A ricevere la donazione è stato l’ingegner Elvio Porcedda, direttore della formazione, nel corso di un incontro istituzionale che ha sottolineato l’importanza di dotare il personale in formazione di attrezzature adeguate e certificate. Alla cerimonia erano presenti Lentini, che è anche capo distaccamento di Lumezzane, e Gianluca Colossi, consigliere nazionale e capo distaccamento di Orzinuovi. A ricevere la dotazione, oltre al direttore, il comandante provinciale di Bergamo ingegner Vincenzo Giuseppe Giordano, il funzionario ingegner Antonio Maurizio Pendini e il coordinatore degli istruttori ispettore Pasquale Simula.

L’attrezzatura

Le imbragature saranno utilizzate durante il corso di formazione per Vigili del fuoco volontari avviato lo scorso 7 aprile e in programma fino al 17 maggio al polo di Dalmine, dove si formano operatori provenienti da tutti i comandi della Regione Lombardia.

Solidarietà

L’acquisto delle venti imbragature è stato reso possibile grazie a una raccolta fondi – circa 2.500 euro – promossa dalla sezione bresciana dell’Associazione, che ha coinvolto tutti i distaccamenti volontari della nostra provincia, un impegno condiviso che ha permesso di raggiungere un risultato concreto a supporto della formazione e della sicurezza operativa.

«L’iniziativa conferma il valore della collaborazione tra territori e rappresenta un esempio concreto di come il volontariato sappia contribuire attivamente alla crescita professionale, alla sicurezza e alla qualità della formazione dei Vigili del fuoco volontari della Lombardia – spiegano dal sodalizio –. Durante l’incontro sono inoltre emerse proposte, riflessioni e contributi utili a delineare una visione futura condivisa e a gettare le basi per una collaborazione che potrebbe portare benefici ad entrambe le realtà».