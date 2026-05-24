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Felice Maniero è depresso, salta anche il terzo processo

Il procedimento ai danni dell’ex boss della Mala del Brenta riguarda l’accusa di lesioni personali aggravate nei confronti di un poliziotto e di un medico
Andrea Cittadini

Andrea Cittadini

Vicecaporedattore

Felice Maniero all’epoca di un arresto per la Mala del Brenta
Felice Maniero all’epoca di un arresto per la Mala del Brenta

È stato sospeso anche il terzo procedimento giudiziario a carico di Felice Maniero, pendente davanti al Tribunale di Brescia. L’ex boss del Brenta è in uno stato di depressione incompatibile con l’aula.

Il processo riguarda l’accusa di lesioni personali aggravate nei confronti di un poliziotto e di un medico, dopo un diverbio avvenuto all’interno di un centro commerciale per motivi legati a un parcheggio.

Il collegio giudicante ha accolto le richieste avanzate dalla difesa dell’ex boss della Mala del Brenta, rappresentata dall’avvocato Rolando Iorio, disponendo la sospensione del procedimento e una perizia medica sulle condizioni dell’imputato. Si tratta del terzo stop disposto dalla magistratura negli ultimi mesi.

In precedenza erano stati sospesi il processo davanti al Tribunale di Brescia per bancarotta fraudolenta e quello in corso a Pisa per maltrattamenti. Anche in questo caso alla base dei provvedimenti, secondo quanto riferito dalla difesa, vi sarebbe «una corposa documentazione sanitaria» depositata dall’avvocato Iorio, ritenuta meritevole di approfondimento tecnico da parte dei giudici.

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