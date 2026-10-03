Fanghi Wte, confermata anche in appello la condanna per il titolare

Giuseppe Giustacchini era stato condannato a un anno e quattro mesi dopo il processo con rito abbreviato. L’azienda bresciana era accusata di aver sparso migliaia di tonnellate di fanghi tossici in 33 comuni del Nord Italia

Paolo Bertoli Giornalista 03 ottobre 2026 2 ' di lettura