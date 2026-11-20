L’immobile ex Salvaneschi di vicolo Della Manica è vuoto e inutilizzato da cinque anni. Fino al 2022 è stato sede dell’associazione La Manica. Poi il Comune l’ha chiuso per motivi legati alla sicurezza e alla necessità di adeguamenti edili.
Oggi lo stesso Comune vuole valorizzarlo e tornare a mettere a disposizione degli iseani i suoi spazi pubblici, centrali e preziosi. Per ridare vita allo storico edificio, però, serve un investimento importante, che nell’ultimo consiglio comunale l’assessore ai Servizi sociali e al Welfare Michele Brescianini ha quantificato in un milione e 550mila euro.
Oggi l’Amministrazione Venchiarutti pare avere le idee chiare sulla destinazione dell’ex Salvaneschi e ha un progetto di massima che ne delinea lo sviluppo futuro, ma mancano le risorse economiche. «Non le abbiamo ancora ma siamo fiduciosi di poterle trovare - ha spiegato al Consiglio qualche giorno fa l’assessore Brescianini - proprio per le buone finalità dell’investimento che abbiamo intenzione di compiere».
Secondo il progetto, i due piani dell’edificio di vicolo Della manica sono destinati a diventare un centro socio-culturale, con spazi da dedicare sia alle associazioni, sia all’accoglienza (oggi chiamata co-housing) di persone con disabilità, per svilupparne indipendenza e capacità di gestione.
Come diventerà
«Seguendo questa visione - come precisato dall’assessore - il primo piano sarà ammodernato tenendo conto delle attività che potranno svolgere i gruppi che vi faranno riferimento, mentre il secondo piano, indipendente dal primo, diventerà un alloggio per persone con disabilità, dotato di sei posti letto (cinque per i ragazzi più uno per l'educatore) e bagno, affiancati da uno spazio di condivisione con cucina e sala. Il progetto è già stato candidato a un bando, ed è stato ammesso senza ricevere finanziamenti.
Nel mirino dell’Amministrazione però ci sono altri due bandi, a quanto pare ormai in arrivo, uno gestito da Fondazione Cariplo, dotato di 18,5 milioni di euro, e uno di Regione. Dalla Fondazione e dal Pirellone si attende poco più di un milione, mentre per il mezzo milione restante si conta sul Gse, il gestore dei servizi energetici, che quest'anno ha già erogato un milione per la palestra di Clusane.
E i tempi? «Contavamo di essere più avanti, ma il bando Cariplo - ha detto in aula Brescianini - dovrebbe essere pubblicato entro fine anno».