Fondazione Cariplo, un bando da 5 milioni contro caldo e fragilità

Il cambiamento climatico non colpisce tutti allo stesso modo. Un'ondata di calore, per esempio, può essere un disagio per chi vive in una casa ben isolata e climatizzata, ma diventare un rischio per la salute di una persona anziana, sola, che non può permettersi di raffrescare la propria abitazione. È anche da questa differenza che nasce «Transizione in Comune», il nuovo bando di Fondazione Cariplo che mette a disposizione 5 milioni di euro per aiutare le città a contrastare insieme gli effetti della crisi climatica e le disuguaglianze sociali.
L'iniziativa si rivolge ai capoluoghi di provincia della Lombardia, Brescia compresa, con l'esclusione di Milano, e a quelli delle province di Novara e Verbano-Cusio-Ossola.
L'obiettivo è sostenere progetti nei quartieri e nelle aree urbane dove gli effetti del cambiamento climatico rischiano di aggravare situazioni di fragilità già esistenti. Non soltanto interventi ambientali, dunque, ma iniziative capaci di migliorare concretamente la qualità della vita.
Cosa prevede il bando
Tra le possibilità previste dal bando ci sono la creazione di rifugi climatici, dove trovare riparo durante le giornate più calde, la forestazione urbana, le comunità energetiche rinnovabili e solidali, ma anche servizi di assistenza alle persone vulnerabili e attività di prevenzione sanitaria.
«La transizione climatica può e deve essere anche una transizione sociale», sottolinea Claudia Sorlini, vicepresidente di Fondazione Cariplo. «L'obiettivo è sperimentare modelli di intervento che riducano la vulnerabilità socio-climatica e rendano le città più resilienti, inclusive e attente alle persone».
Per partecipare, le amministrazioni comunali dovranno costruire un partenariato con almeno due organizzazioni private non profit, attive rispettivamente negli ambiti ambientale e sociale.
Il bando si articola in due fasi. La prima scadenza è fissata al 16 marzo 2027, termine per presentare le manifestazioni di interesse. Da aprile i partenariati selezionati potranno accedere a un percorso di assistenza tecnica per sviluppare i progetti, che saranno valutati entro ottobre 2027.
La sfida è fare in modo che gli interventi contro il cambiamento climatico non si limitino a rendere le città più sostenibili, ma contribuiscano anche a renderle più vivibili per chi dispone di meno risorse.