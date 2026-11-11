L’ex primaria di Cailina ora ristrutturata riparte dallo Spazio comunità

Nell’ex primaria di Cailina si torna a studiare, ma tra un compito e l’altro c’è posto anche per un caffè, un pranzo in compagnia, attività per anziani e laboratori per i più piccoli. Dal 2 novembre l’edificio di via Trafilerie 47 ospita lo Spazio comunità di Villa Carcina, che sarà inaugurato sabato 28 novembre con un appuntamento aperto alla cittadinanza.
Il progetto
Il servizio, promosso dal Comune con la cooperativa La Vela, ha lasciato l’ex casa delle Suore Poverelle di via Scaluggia, messa in vendita dalla proprietà. Il trasloco gli dà una sede stabile nella stessa frazione e restituisce un uso pubblico alla scuola chiusa per il calo delle iscrizioni.
«Gli ambienti sono stati allestiti e arredati per accogliere al meglio la comunità e, fin dai primi giorni, minori, famiglie e anziani hanno iniziato a frequentare gli spazi con un riscontro molto positivo» spiega Stefano Mino, assessore ai Servizi sociali.
Il programma di novembre propone «Oltre la forma», due pomeriggi in cui i bambini dai 3 ai 6 anni, accompagnati da un adulto, potranno esplorare e usare liberamente i materiali con le educatrici del nido Il Pulcino.
Il programma
Il laboratorio si terrà il 12 e il 26 dalle 16 alle 18. Martedì 17 dalle 17 alle 18.30 si riunirà il gruppo per chi assiste familiari anziani o persone fragili. Ogni martedì dalle 9.30 alle 11 si leggono i giornali davanti a un caffè, mentre dalle 16 alle 19 gli studenti delle superiori possono fare i compiti e partecipare alle attività del progetto «#area069». Venerdì 13 alle 15 la guida Luca Bonomelli racconterà le montagne bresciane attraverso le sue fotografie.
L’11 e il 25 sono in programma i pomeriggi in musica, il 16 e il 20 i laboratori di Natale. Lo sportello per le famiglie offre informazioni sui servizi di cura e sulle misure di sostegno il mercoledì dalle 13 alle 14, su appuntamento al 389.5147811. Quello digitale è sospeso per novembre. I pranzi si tengono il lunedì, mercoledì e venerdì alle 12.30 con prenotazioni allo 030.8984324. Per informazioni sulle attività si può chiamare il 333.6864498.