Villa Carcina, l’ex scuola di Cailina riapre ospiterà lo Spazio Comunità

Lo Spazio comunità si prepara a cambiare casa e a portare una nuova funzione sociale nell’ex scuola primaria di Cailina. Dal 2 novembre il progetto dei Servizi sociali del Comune di Villa Carcina, realizzato insieme alla cooperativa sociale La Vela, lascerà infatti l’attuale sede di via Scaluggia 89, nell’ex casa delle Suore Poverelle, per trasferirsi nell’edificio di via Trafilerie 47. Per consentire il trasloco lo spazio resterà chiuso dal 26 al 30 ottobre.
Il servizio
Una nuova tappa per un servizio nato nel 2021 con l’obiettivo di creare un luogo di incontro e socializzazione, offrire attività e sportelli per anziani, famiglie e ragazzi e costruire, insieme alle associazioni e al volontariato, una rete capace di intercettare anche le situazioni di fragilità. La sede di via Scaluggia era stata inaugurata ufficialmente nel giugno 2022. A rendere necessario il trasferimento è stata la decisione delle Suore Poverelle, proprietarie dell’immobile, di metterlo in vendita.
«A settembre dello scorso anno ci hanno comunicato questa intenzione – spiega l’assessore ai Servizi sociali Stefano Mino –. Non c’era ancora un acquirente e non si trattava quindi di lasciare immediatamente la struttura, ma per un progetto come questo avevamo bisogno di poter garantire una sede stabile».
Nel frattempo si era liberata l’ex primaria di Cailina, chiusa a causa del calo demografico e della diminuzione delle iscrizioni. Da qui la scelta di trasferire lo Spazio comunità, che rimarrà dunque nella stessa frazione. Una soluzione alla quale l’Amministrazione attribuisce anche un significato particolare.
«Ci è dispiaciuto dover chiudere una scuola, perché abbiamo sempre cercato di mantenere un presidio scolastico in ogni frazione – sottolinea Mino –. Quell’edificio ha svolto per anni un ruolo di collante sociale e ora torna ad avere una funzione per la comunità, rivolta agli anziani, alle famiglie, ai bambini e ai bisogni delle persone».
Gli appuntamenti
Prima del trasloco, ottobre sarà ancora un mese fitto di appuntamenti nella sede di via Scaluggia. Tra le proposte gratuite ci sono i laboratori «Con i miei occhi», il gruppo di parola, giochi da tavolo, tombolata, attività di stimolazione cognitiva e un pomeriggio con gli Amici della musica.
Proseguono inoltre l’ambulatorio infermieristico del martedì, lo sportello per le famiglie, quello digitale, lo spazio studio per gli studenti delle superiori e gli incontri di conversazione in inglese. Tra le novità figurano il gruppo dedicato a chi si prende cura di familiari anziani o fragili e il laboratorio di cucina contro gli sprechi.
Restano anche gli appuntamenti di «Mezzogiorno in compagnia», il lunedì, mercoledì e venerdì alle 12.30. Il 20 ottobre alle 20.15 è infine in programma una serata con gli Amici di B!. Info: 333.6864498.