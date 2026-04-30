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Ex Polveriera di Mompiano, dall’1 maggio una parte torna accessibile

La zona è interessata da una bonifica bellica: l’intervento si sta rivelando più lungo e articolato del previsto, ma intanto una porzione sarà nuovamente aperta al pubblico
Barbara Fenotti
La riapertura della Polveriera di Mompiano
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La riapertura della Polveriera di Mompiano

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