Trovati nuovi ordigni, bonifica sospesa all’ex Polveriera di Mompiano

Si dovrà ora attendere la loro rimozione e l’autorizzazione alla riapertura del cantiere da parte del Ministero della Difesa
L'area dell'ex Polveriera a Mompiano - © www.giornaledibrescia.it
Nuovi ordigni ritrovati all’interno dell’ex Polveriera di Mompiano. Le operazioni di bonifica che erano in corso in quell’area sono state sospese, e l’area interdetta temporaneamente dalle forze dell’ordine.

Per poter procedere con la bonifica, propedeutica e necessaria agli interventi di riqualificazione previsti, si dovrà ora attendere la rimozione degli esplosivi da parte del Genio guastatori e l’autorizzazione alla riapertura del cantiere da parte del Ministero della Difesa.

