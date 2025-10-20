Trovati nuovi ordigni, bonifica sospesa all’ex Polveriera di Mompiano

Nuovi ordigni ritrovati all’interno dell’ex Polveriera di Mompiano. Le operazioni di bonifica che erano in corso in quell’area sono state sospese, e l’area interdetta temporaneamente dalle forze dell’ordine.

Per poter procedere con la bonifica, propedeutica e necessaria agli interventi di riqualificazione previsti, si dovrà ora attendere la rimozione degli esplosivi da parte del Genio guastatori e l’autorizzazione alla riapertura del cantiere da parte del Ministero della Difesa.