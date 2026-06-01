Ex Fenotti-Comini di Nave, «no ai capannoni e alla tangenzialina»

Recuperare l’ex Fenotti-Comini sì, ma senza una nuova zona artigianale e senza la tangenzialina annunciate dall’Amministrazione comunale. È la posizione espressa dal gruppo consiliare «Fare Nave» nell’ultimo numero del proprio notiziario, in cui la minoranza interviene sul futuro di una delle aree dismesse più discusse del paese.

Una presa di posizione che arriva dopo l’annuncio, lo scorso febbraio, del recupero del comparto, una ex acciaieria chiusa definitivamente negli anni ‘80, e che prova a spostare il confronto dal se al come: nessun no alla riqualificazione – spiegano dal gruppo – ma una netta contrarietà alla destinazione artigianale prevista dal Pgt e alla bretella viabilistica collegata all’intervento. Secondo Fare Nave l’ipotesi di insediare capannoni nel cuore del paese, vicino alla chiesa parrocchiale e dentro un tessuto residenziale consolidato, «rischierebbe di aumentare il passaggio di mezzi pesanti e di creare nuove criticità urbanistiche».