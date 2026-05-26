Estate al Tibidabo, ingresso scontato per i residenti di Concesio

A Concesio l’estate al Tibidabo sarà più leggera per chi vive in paese. Contro il carovita e al fine di offrire alle famiglie un’occasione di svago a costi più sostenibili , l’ Amministrazione comunale ha stanziato 50mila euro , che consentiranno di garantire oltre 16 mila ingressi scontati al parco acquatico di via Aldo Moro.

La misura, definita dall’ assessorato ai Servizi sociali attraverso un accordo con le piscine Tibidabo, prevede una riduzione di circa il 30% sul prezzo del biglietto per il periodo compreso tra il 31 maggio e il 31 agosto 2026 . L’obiettivo è permettere a più cittadini di vivere l’estate sul territorio, senza rinunciare a momenti di tempo libero, sport, benessere e socialità .

Una risposta concreta in un periodo in cui l’aumento dei costi, dalle bollette ai carburanti, continua a pesare sui bilanci domestici e spinge molte famiglie a rivedere programmi e vacanze. Per chi resterà a Concesio, o alternerà brevi partenze a giornate in paese, le piscine di via Aldo Moro diventano così una possibilità più accessibile.

Con l’agevolazione l’ingresso giornaliero per gli adulti residenti costerà 7,50 euro nei giorni feriali e 10 euro nei festivi, a fronte dei 12 e 15 euro previsti per i non residenti. Per i ragazzi oltre i 12 anni il biglietto scenderà da 10 a 7 euro, mentre per le persone con disabilità l’ingresso sarà di 4,50 euro.

Dipendenti comunali

«L’iniziativa, resa possibile grazie alla collaborazione con il centro Tibidabo, nasce con l’obiettivo di rendere il parco maggiormente fruibile e accessibile alle famiglie, ai giovani, agli anziani e più in generale a tutti i cittadini residenti a Concesio - spiega l’assessora ai Servizi sociali Bettina Piccioli -. L’agevolazione sarà estesa anche ai dipendenti comunali che trascorreranno parte del periodo estivo sul territorio. Attraverso questa proposta vogliamo offrire un’opportunità concreta di svago e aggregazione in uno spazio che è ormai un punto di riferimento per molte persone».

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Il Tibidabo, impianto natatorio multifunzionale con piscine e attività sportive, è da anni uno dei luoghi più frequentati dell’estate concesiana. La riduzione dei costi punta quindi a favorire una partecipazione più ampia e continuativa. «La misura - conclude - si inserisce in un programma più ampio a sostegno delle famiglie residenti, finanziato nell’ultima variazione di bilancio, che nelle prossime settimane troverà piena applicazione con ulteriori interventi integrativi alle politiche sociali del nostro ente».