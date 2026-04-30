Giornale di Brescia
Abbonati
﻿Cronaca
﻿CronacaSebino e Franciacorta

Un’estate magica in riva all’Oglio: a Palazzolo apre La Darsena

Il Primo maggio l’inaugurazione del nuovo format, che andrà avanti fino al 6 settembre, tra musica e cibo da strada
Luca Bordoni
Una vista dall'alto del parco Metelli - © www.giornaledibrescia.i
Una vista dall'alto del parco Metelli - © www.giornaledibrescia.i

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
La Darsenamusicastreet foodPalazzolo sull'Oglio
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

News in 5 minuti

Cosa è successo oggi? A metà pomeriggio facciamo il punto, tra cronaca e novità del giorno.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

News in 5 minuti

Cosa è successo oggi? A metà pomeriggio facciamo il punto, tra cronaca e novità del giorno.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...