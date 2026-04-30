Un’estate magica in riva all’Oglio: a Palazzolo apre La Darsena
Il Primo maggio l’inaugurazione del nuovo format, che andrà avanti fino al 6 settembre, tra musica e cibo da strada
Luca Bordoni
Una vista dall'alto del parco Metelli - © www.giornaledibrescia.i
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