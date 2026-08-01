Escursioni nel Parco Alto Sebino, tra natura e panorami

Il miglior modo per vivere l’atmosfera dell’estate? Farlo da un punto di vista privilegiato. Nel parco Alto Sebino – che ricade nei Comuni di Bossico, Castro, Costa Volpino, Lovere, Pianico, Rogno, Sovere, con l’aggiunta, a seguito dell’ampliamento, dei Comuni di Fonteno, Riva di Solto e Solto Collina – c’è una grande varietà di ambienti con vocazioni che vanno dal naturale al turistico per giungere ad attività di tipo agro-silvo-pastorale, il tutto in buono stato di equilibrio ecologico e produttivo.
I percorsi da non perdere
Tra i percorsi consigliati in una stagione sempre più amata anche dagli escursionisti figurano quello dell’anello naturalistico del monte Cala (due ore di facile percorrenza da Lovere), il sentiero dei Caprioli (suggestivo percorso panoramico da Volpino, di media difficoltà per tre ore e mezza), il sentiero dei Colli (partenza da Fonteno, la durata indicata è di 5 ore e mezza) e il sentiero di Montanari, che si dipana tra storia e natura per 4 ore di percorso.
Sempre a Lovere, invece, degno di nota è il sentiero dei Rifugio – Escursioni nel Parco Alto Sebino, tra natura e panoramiquattro ore di cammino lungo un percorso di media difficoltà.
I siti specializzati indicano poi il sentiero dell’Altopiano, della Memoria e delle Malghe come tre alternative di escursioni di diversi livelli di difficoltà. Infine, degni di nota sono il sentiero naturalistico della Valle dell’Orso (due ore e mezza di facile percorrenza) e il sentiero panoramico Natura del Sebino (per il quale invece bastano due ore di cammino, sempre facile e accessibile).
Un patrimonio di biodiversità
In questa stagione il contesto dell’area naturale è suggestivo: la complessa geografia del locale, a seconda delle particolari situazioni topografiche e della presenza mitigante del lago, la frammentazione degli ambienti con differenti caratteristiche ecologiche, la ripartizione per fasce altitudinali, ha portato ad una notevole e molteplice presenza di specie vegetali anche di carattere endemico.
Altrettanto è stata l'influenza sulla fauna, ricca e diversificata. Rappresenta pertanto un territorio ricco di specificità in ogni settore, specificità che non si fermano certo al confine del parco locale ma si raccordano al resto del territorio.