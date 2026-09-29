Escort sequestrata, l’arrestato: «Nessuna violenza sessuale o tortura»

I legali del 43enne Matteo Venturelli hanno chiesto e ottenuto il rito abbreviato, che sarà discusso il prossimo 19 gennaio. I fatti risalgono al settembre dello scorso anno a Soprazocco di Gavardo

Paolo Bertoli Giornalista 29 settembre 2026 2 ' di lettura