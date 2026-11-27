Più che «luce fu», questa volta è proprio il caso di dire «acqua fu». È tornata infatti alla normalità l’erogazione idrica nelle nove palazzine del quartiere Sant’Anna, in via Giovanni Prati, dove 64 famiglie da alcuni giorni stavano facendo i conti con una fornitura d’acqua fortemente ridotta.
Una situazione che aveva provocato non pochi disagi ai residenti, soprattutto ai piani più alti degli edifici, dove dai rubinetti l’acqua arrivava a malapena. La soluzione è arrivata dopo l’intervento dell’amministratore condominiale e il confronto con Acque Bresciane.
Il punto
Nella mattinata di ieri i tecnici del gestore erano infatti già al lavoro per ripristinare il regolare flusso idrico, dopo un ulteriore versamento effettuato dall’amministratore, che, raggiunto telefonicamente, ricostruisce la situazione. «Questo disguido ha sorpreso anche me, soprattutto quando ho saputo che il rallentamento dell’erogazione dell’acqua sarebbe stato legato a una differenza di appena 96 euro, nell’ambito di un piano di rientro di circa 2.100 euro al mese, da distribuire su dieci mesi, concordato pienamente con Acque Bresciane».
L’amministratore ha poi precisato: «Ho provveduto regolarmente ai pagamenti previsti dal piano concordato, senza peraltro essere a conoscenza della differenza contestata, che evidentemente è un disguido di natura amministrativa, perché se avessi saputo che mancava quella cifra, avrei provveduto a coprirla. Proprio per superare l’impasse, già giovedì ho disposto un ulteriore bonifico di 200 euro, concordando con Acque Bresciane il ripristino dell’erogazione». Un passaggio che ha consentito di avviare le operazioni tecniche necessarie a riportare la fornitura alla normalità.
Emergenza finita
Si chiude così, almeno sul fronte dell’emergenza idrica, una vicenda che per un paio di giorni ha messo in difficoltà 64 nuclei familiari, trasformando una questione amministrativa in un problema quotidiano per un intero complesso residenziale. Il complesso, infatti, dispone di un sistema centralizzato di fornitura idrica, e le fatture di Acque Bresciane arrivano direttamente all’amministratore, che provvede poi a ripartire le spese tra le varie famiglie.
Perciò può essere che forse quei 96 euro che hanno creato tanti disagi, ma che ancora bene non si sa a cosa o a chi imputare, hanno finito per coinvolgere indistintamente tutti i 64 nuclei familiari, anche quelli in regola con i versamenti, costretti a subire i disagi di una controversia che non dipendeva direttamente da loro.