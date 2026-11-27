Sono 64 le famiglie coinvolte nella vicenda che da mercoledì sta creando disagi ai residenti delle nove palazzine del quartiere Sant’Anna, in via Giovanni Prati a Rezzato. Una situazione che ha trasformato un problema di natura amministrativa in un disagio concreto per decine di nuclei familiari, composti in gran parte da stranieri, costretti a fare i conti con una fornitura idrica ridotta al minimo. Dai rubinetti delle abitazioni l’acqua esce ma con una pressione molto debole: ai piani più bassi riesce ancora ad arrivare, seppure con un getto ridotto, mentre salendo ai piani superiori l’erogazione diventa inesistente.
La situazione
All’origine del provvedimento di Acque Bresciane ci sarebbe una situazione di morosità nei pagamenti che riguarda la gestione condominiale. Il complesso dispone infatti di un sistema centralizzato per la fornitura idrica: le bollette cioè vengono recapitate all’amministrazione condominiale, che successivamente provvede a suddividere gli importi tra i residenti in base ai rispettivi consumi. Qualcosa, però, nella gestione dei pagamenti non avrebbe funzionato e il contenzioso con il gestore ha finito per coinvolgere tutti gli abitanti del complesso, indipendentemente dalle singole posizioni.
Possibile soluzione
Nelle ultime ore, tuttavia, potrebbe essersi aperto uno spiraglio. A quanto risulta l’amministratore avrebbe la possibilità di effettuare già un versamento parziale della somma contestata. Un pagamento che potrebbe consentire di avviare la procedura per il ripristino della normale erogazione dell’acqua, ponendo fine almeno alla parte più urgente dell’emergenza. Rimane però da chiarire l’entità della morosità.
Secondo alcune segnalazioni si parlerebbe di una cifra intorno ai 90 euro, un importo che, se confermato come debito complessivo, apparirebbe decisamente esiguo rispetto alle conseguenze che stanno subendo le famiglie. Ora l’attenzione è tutta rivolta alla possibilità che il pagamento di una prima quota possa sbloccare la situazione in tempi brevi.