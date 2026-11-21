Quaranta pazienti in un anno e mezzo hanno ricevuto dall’elisoccorso bresciano una trasfusione prima di arrivare in ospedale. Può succedere, per esempio, quando il ferito è ancora incastrato nell’abitacolo e i minuti che servono a liberarlo sono già tempo per cominciare a curarlo.
Il progetto
Il sangue viaggia a bordo dal 28 maggio 2025, quando il progetto Blood on Board, già sperimentato a Bergamo, è stato esteso a tutte e cinque le basi lombarde. A Brescia la prima trasfusione è servita il giorno dopo e da allora a ricevere sangue sono stati soprattutto feriti sulla strada o sul lavoro. Averlo sul posto, spiega Marco Botteri, responsabile del 118 di Brescia, è «come avere una sorta di ponte che fa guadagnare tempo al paziente».
E come ci arriva, il sangue, all’elicottero? Prima di tutto, in auto. Ogni giorno dall’Ospedale Civile parte per Montichiari un contenitore sigillato con due sacche di globuli rossi di gruppo zero negativo e due di plasma. A prepararlo occorrono ore perché, spiega Lucia Cretti, direttrice del Trasfusionale, a tenere al fresco il sangue sono le pareti, prima congelate e poi portate a quattro gradi. Durante le prove, con quaranta gradi all’esterno, la temperatura interna è rimasta nei limiti per più di un giorno. A ogni viaggio un registratore la rileva ogni due o tre minuti, dalla consegna al rientro.
Nel 2025 dalla base di Montichiari sono partite 1.515 missioni, 487 delle quali di notte. A qualunque ora arrivi la chiamata, medico e infermiere prendono gli zaini, ritirano la borsa dal frigorifero e attraversano il cancello che porta all’elicottero. Dove manca lo spazio per atterrare, la borsa può scendere con loro al verricello, ma resta sigillata finché il medico, accanto al ferito, decide che serve una trasfusione.
Come funziona
È allora che il controllo si fa in due. Medico e infermiere, spiega Massimo Lombardi, coordinatore tecnico del Trasfusionale, verificano il gruppo, il codice della sacca e il bollino che cambia colore se il sangue si è scaldato troppo. D’estate il sudore cola sui fogli mentre si attaccano le etichette, ma da quei numeri in ospedale sapranno risalire alla sacca che ha ricevuto un ferito di cui magari nessuno conosce ancora il nome.
Per accertarne il gruppo sanguigno serve invece un campione del suo sangue, che a Montichiari riescono quasi sempre a prelevare prima della trasfusione. In qualche caso quella provetta è servita anche alla Medicina legale. Il sangue del donatore, intanto, esce freddo dalla sacca e, come mostra Abramo Pozzaglio, referente infermieristico della base, passa in un riscaldatore a batteria che lo porta alla temperatura del corpo. Basta usare una sacca perché al Civile arrivi la telefonata per il ricambio.
C’è mezz’ora di strada fino a Montichiari, anche alle due di notte, ed è capitato di trasfondere due pazienti nello stesso turno. Se la borsa resta sigillata, l’appuntamento con l’autista è verso le sei di sera. Alla base lascia la dotazione nuova e riporta al Civile quella del giorno prima per il controllo delle temperature registrate. In un anno e mezzo nessuna sacca è stata scartata per cattiva conservazione. Così il sangue che ha volato tutto il giorno può ancora servire a qualcuno in reparto.