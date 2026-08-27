Edilizia pubblica: a Tavernole ecco dieci minialloggi

Concluso il cantiere da 1,4 milioni di euro nella scuola costruita nel 1955 e inutilizzata da tempo. Gli appartamenti sono adatti anche a persone con disabilità e tecnologici. Al piano terra sono presenti locali polivalenti a disposizione dei cittadini

Barbara Fenotti 27 agosto 2026 2 ' di lettura

Un appartamento appena completato Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti Edilizia pubblicaappartamentisenza barriereex scuolaTavernole Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...