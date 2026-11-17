Comprare casa a Gussago costa sempre di più e trovare un’abitazione disponibile non è affatto semplice. Il paese continua a essere una località molto richiesta sul mercato immobiliare, una domanda sostenuta che si riflette inevitabilmente sui prezzi, ormai elevati anche rispetto alla media provinciale. Le quotazioni attuali si aggirano in media intorno ai 2.300 euro al metro quadrato per l’acquisto, mentre per gli affitti si va indicativamente dai 9 agli 11 euro al metro quadrato.
Cifre che rendono difficile l’accesso al mercato immobiliare per giovani coppie e famiglie, spesso costrette a guardare ai comuni vicini per trovare soluzioni economicamente sostenibili. Eppure, nonostante i prezzi elevati, l’offerta di abitazioni disponibili non sempre riesce a soddisfare la domanda.
Il piano del Comune
Per cercare di rispondere a questa situazione, l’amministrazione comunale sta lavorando a un progetto di edilizia convenzionata, destinato a offrire abitazioni a condizioni economiche più accessibili rispetto a quelle del mercato libero. L’intervento troverà spazio nell’area Pianette, nella zona sud di Gusssago, all’interno di un ambito di trasformazione già previsto dal Piano di governo del territorio (Pgt).
Il progetto contempla la realizzazione di due lotti distinti: uno destinato all’edilizia libera e l’altro all’edilizia convenzionata. «Ci sono ancora alcuni elementi essenziali da definire, a partire dal costo al metro quadrato, dal numero degli alloggi e dalla loro tipologia», spiega il sindaco Giovanni Coccoli.
L’amministrazione sta dialogando con alcuni operatori e intende arrivare, entro la fine dell’anno, alla pubblicazione di un avviso esplorativo per comprendere quante persone potrebbero essere interessate all’iniziativa e quali caratteristiche dovrebbero avere gli appartamenti. Una volta definiti questi aspetti, si procederà alla predisposizione di un regolamento e alla determinazione dei criteri per partecipare al successivo bando di assegnazione.
Costi accessibili
Le abitazioni saranno proposte a prezzi calmierati rispetto alle quotazioni del mercato immobiliare locale, con l’obiettivo di ampliare le possibilità di accesso alla casa per chi oggi fatica a sostenere i costi degli immobili.
«Per noi significa raggiungere un obiettivo programmatico importante e dare una risposta alle esigenze abitative di diversi cittadini, soprattutto giovani, che spesso sono costretti a trasferirsi altrove perché non riescono a sostenere i prezzi delle case sul nostro territorio. Era un impegno che avevamo preso con i gussaghesi e aver trovato un operatore disponibile a far partire l’operazione è motivo di soddisfazione», sottolinea Coccoli.
Restano quindi da definire i dettagli economici e progettuali, passaggio necessario per arrivare all’avviso esplorativo e verificare concretamente la domanda. L’obiettivo è avviare un percorso che possa offrire un’alternativa a chi desidera acquistare casa a Gussago, ma oggi si trova a fare i conti con quotazioni immobiliari sempre più impegnative.