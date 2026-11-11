Invece di due ore, dieci minuti: quanto contano i droni nel Soccorso Alpino

Tre chilometri lineari, 1500 metri di dislivello. E la possibilità di ispezionare, identificare, individuare anche al buio e, se necessario, far sentire la propria voce e anche consegnare piccoli oggetti. «Il percorso che una squadra di terra farebbe in due ore, coperto in volo in dieci minuti, spiega il tecnico del Soccorso Alpino Simone Lazzarini. Dal 2025 tra le risorse a disposizione del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino c’è anche una flotta di droni, di diverse dimensioni, potenza e portata, per cui sono stati formati e abilitati, a diversi livelli, tecnici in tutta Italia. Proprio in questi giorni altri 12 hanno completato il percorso con attività pratiche e teoriche al Mortirolo, sei dalla Lombardia e gli altri dal Trentino Alto Adige e Sardegna e sono già operativi «con la possibilità di utilizzare i droni nelle attività di ricerca e soccorso in ambiente montano e impervio, dare supporto alle squadre in intervento diurno o notturno, occuparsi della localizzazione persone con perdita di orientamento e svolgere attività di monitoraggio con trasmissione video in realtime. L’utilizzo dei droni consente al Cnsas di acquisire informazioni e di fornire un supporto diretto alle squadre impegnate nelle operazioni di soccorso», come spiega la nota diffusa dal Corpo Nazionale nelle scorse ore.
Le opportunità
Proprio Lazzarini, Responsabile Regionale Unità UAS (Unmanned Aircraft System, cioè velivoli senza pilota, ndr) del Cnsas, spiega nel dettaglio le opportunità che le nuove risorse hanno offerto: «L’obiettivo è quello di avere ulteriori possibilità nella ricerca di dispersi, per operare insieme a squadre di terra, cinofili ed elicottero, soprattutto riducendo i rischi delle esplorazioni e delle verifiche in ambienti particolarmente complessi o lontani come canaloni, salti di roccia e creste. Con la definizione dello zoom della telecamera, ad esempio, possiamo esaminare il fondo di una forra senza calarci dentro personale. Si arriva a 200X di ingrandimento».
Per il Soccorso Alpino sono stati previsti diversi scenari di volo autorizzati che corrispondono a diverse certificazioni, e possibilità operative, per i piloti e varie tipologie di droni che questi possono impiegare.
«Ci sono scenari specifici codificati ma, per i livelli con le autorizzazioni più alte, è possibile anche volare oltre la linea di vista, cioè senza che il drone sia direttamente visibile dall’operatore ma utilizzando i controlli video disponibili sul radiocomando».
Equipaggiamenti
I più moderni e sviluppati velivoli di cui dispone il Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico sono attrezzati con termocamera, visori notturni, fari per l’illuminazione delle squadre a terra, telecamera ad alta definizione, altoparlante e sono in grado di trasportare anche piccoli oggetti. «Per ora non si possono trasportare attrezzature voluminose o operatori, ma la tecnologia è in continuo e rapido sviluppo, probabilmente in futuro avremo ancora maggiorni opportunità – spiega ancora Lazzarini –. Già oggi possiamo far arrivare ad una persona in difficoltà in zona impervia un kit di pronto soccorso, una radio per comunicare, una lampada oppure un telo termico».
Il drone non sostituisce le squadre di terra, ci sono situazioni, come ad esempio le zona con fitta vegetazione, dove è complementare ma il fatto che possa coprire ampi spazi aperti in poco tempo lo rende perfetto per essere inserito in un più complesso sistema di soccorso e quindi orientare le risorse dove possono dare il massimo, evitando sprechi e abbassando il più possibile il tempo di intervento.
«Grazie ai voli possiamo controllare rapidamente zone che sarebbero anche molto pericolose, evitando rischi e l’impiego di tempo per le squadre di terra che si possono dunque concentrare nelle aree che il drone non copre nella fase di ricerca – precisa ancora Lazzarini –. Quando un eventuale disperso viene individuato possiamo, con la telecamera, rilevare e indicare le coordinate precise riducendo quindi i tempi di intervento e recupero».
La formazione
Naturalmente «ci sono una serie di limitazioni, non possiamo volare sopra le squadre a terra oppure in determinare aree – conclude il responsabile regionale dell’unità Lazzarini – ma in linea di massima abbiamo l’opportunità di far controllare al drone ampie porzioni di territorio per cui servirebbe l’impiego di molte squadre e quindi concentrare tecnici a terra, cinofili e supporto dell’elicottero in porzioni molto più circoscritte, riducendo tempi e rischi».
Nelle giornate di addestramento al Mortirolo i piloti di droni del Soccorso Alpino hanno svolto attività che hanno permesso di «approfondire le modalità operative necessarie per raggiungere in autonomia anche le zone più impervie, trasportando le attrezzature nello zaino. Una parte significativa della formazione è stata dedicata alla sicurezza delle operazioni aeree, alla gestione e mitigazione del rischio, in particolare per le persone presenti a terra, e alle procedure da adottare in caso di emergenza. Sono stati inoltre approfonditi i sistemi aeromobili più recenti, le relative funzioni e l’integrazione con i software nelle attività di ricerca e soccorso», ha precisato il Cnsas.