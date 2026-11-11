Invece di due ore, dieci minuti: quanto contano i droni nel Soccorso Alpino

Abilitati 12 nuovi piloti nei giorni scorsi al Mortirolo. I piccoli velivoli hanno scanner, sensori, telecamere e la possibilità di portare piccoli oggetti. Permettono ai tecnici a terra di evitare molti rischi, concentrare le forze e abbattere i tempi di localizzazione