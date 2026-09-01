Dal Doposcuola ai libri: così il Comune di Roncadelle aiuta le famiglie

Fino all’11 settembre c’è il Cre, poi parte il servizio educativo pomeridiano per i bambini delle elementari e delle medie. È previsto un contributo di 130 euro per i libri di chi frequenta la secondaria di primo grado fuori paese: è possibile farne richiesta