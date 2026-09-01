Dal Doposcuola ai libri: così il Comune di Roncadelle aiuta le famiglie

Con la fine dell’estate si avvicina la ripresa della scuola e per le famiglie torna il consueto puzzle di orari, impegni, compiti e attività pomeridiane da incastrare. Per accompagnare ragazzi e genitori verso il nuovo anno scolastico, il Comune di Roncadelle ha predisposto una serie di servizi pensati per garantire supporto e continuità già dalle prime settimane di settembre.
Le proposte
«Con la fine dell’estate le famiglie si trovano a dover organizzare la gestione dei figli in vista dell’imminente anno scolastico e non sempre è semplice - commenta l’assessora Sabrina Simoncelli -. Per questo abbiamo attivato una serie di servizi in modo che l’inizio sia sereno per tutti».
Ad accompagnare le famiglie nelle ultime settimane di vacanza è innanzitutto il Cre di fine estate, attivo fino all’11 settembre. A garantire la copertura degli orari anche nella fase di transizione verso la piena organizzazione scolastica partirà inoltre il servizio straordinario «In attesa del tempo pieno», comprensivo della mensa. Sarà possibile scegliere l’uscita alle 14.25 oppure alle 16.15.
Dal 14 settembre prenderà il via anche il Doposcuola, progetto cofinanziato dal Comune e realizzato con la Cooperativa Pa.Sol. attivo dal lunedì al venerdì fino alle 18.30 per i bambini delle elementari e dalle 15 alle 17.30 per i ragazzi delle medie.
Cosa si fa
L’obiettivo è offrire alle famiglie un servizio accessibile con rette calmierate e, ai giovani, un accompagnamento che vada oltre la semplice sorveglianza. Durante i pomeriggi, infatti, verrà proposto un vero e proprio percorso educativo, con supporto nello svolgimento dei compiti, laboratori, attività dedicate a temi di interesse e momenti di gioco e socializzazione. Per le famiglie interessate è prevista una riunione informativa martedì 8 settembre alle 18 nella biblioteca comunale.
Infine, anche sul fronte economico, il Comune ha previsto un sostegno rivolto alle famiglie che affrontano il passaggio dalla scuola elementare alla scuola media. Per gli alunni residenti che frequenteranno il primo anno a Roncadelle, l’Amministrazione ha acquistato direttamente i libri triennali, che saranno consegnati nei primi giorni di scuola. Per chi invece frequenterà un altro istituto è previsto un contributo di 130 euro, pari alla spesa sostenuta dal Comune per i libri degli alunni dell’Istituto Comprensivo di paese.
In questo caso sarà necessario presentare domanda entro il 30 settembre. Modulistica e informazioni sono disponibili sul sito del Comune. Per chiarimenti è possibile scrivere a sociali@comune.roncadelle.bs.it o contattare il numero 030.2589661.