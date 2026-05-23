Dopo sei anni, riapre il lido estivo della piscina comunale di Ghedi

Dice il saggio: «Tutto arriva a chi sa aspettare». A conferma che i saggi hanno sempre ragione, ecco la bella notizia: dopo sei anni di attesa, sabato 30 maggio riapre il lido estivo della piscina comunale. Chiuderà il 31 agosto, per poi riaprire (si spera) a maggio 2027, quindi a maggio 2028, 2029… La convezione tra il Comune (proprietario della struttura) e Aquamore (che gestisce l’impianto) è di trent’anni: quindi, se non ci saranno imprevisti, fino al 2056 la piscina sarà disponibile. Il tempo per bagni e abbronzature non manca. Per descrivere la ripresa basta un avverbio: finalmente.

I guai erano arrivati nel 2020, quando, a causa del Covid, la società che gestiva l’impianto era fallita. Ergo, piscina chiusa e anni di sofferenze, scanditi da rinvii, ricorsi, carte bollate, tribunali, difficoltà a trovare un nuovo gestore e, ovviamente, polemiche, innescate dalla chiusura prolungata. E poi i soldi: il fermo aveva portato alla necessità di rifare molte parti delle piscine (interne ed esterne), a cominciare dagli impianti. Interventi costati 6 milioni di euro, 2 dei quali sborsati da Aquamore. Alla fine, però, per chi ha saputo attendere è arrivato il momento delle soddisfazioni. Gli operai stanno riempiendo le vasche e provvedendo agli ultimi ritocchi: da sabato prossimo ci si può tuffare.

I commenti

«Dopo la riapertura delle vasche coperte a settembre – dicono l’assessore Martino Pasini e il consigliere Luigi Brontesi, che, insieme con il sindaco Federico Casali e il vicesindaco Giovanni Cazzavacca, hanno sofferto per ogni tappa di questa via crucis laica –, consegnano alla comunità anche quelle esterne. Siamo contenti che Aquamore abbia rispettato i tempi e le promesse. Buona estate a tutti».

Massimo Danese, direttore dell’impianto, elenca i lavori fatti: «Abbiamo ripristinato la vasca e rimesso il telo, aggiunto una recinzione che delimita il piano vasca dal prato, intensificato le zone d’ombra con nuove piantumazioni, riqualificato il chiostro e inserito una nuova area giochi per bambini in uno spazio verde specifico. Come contorno 70 postazioni di ombrelloni e 200 lettini. Attività e corsi sul sito di Aquamore Ghedi». Infine i giorni e gli orari di apertura: da lunedì a venerdì 9-19.30; sabato e domenica 9-19.