Le Gocce, l’accordo chiude il contenzioso: resta il peso dei debiti
Intesa tra i Comuni di Gussago e Castegnato e la curatela. Critiche dalle opposizioni per l’impatto sui conti pubblici
Federico Bernardelli Curuz
Le piscine del centro sportivo Le Gocce a Gussago - © www.giornaledibrescia.it
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...
I più letti
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...
News in 5 minuti
Cosa è successo oggi? A metà pomeriggio facciamo il punto, tra cronaca e novità del giorno.
Canale WhatsApp GDB
Breaking news in tempo realeSeguici