Dopo un secolo la scuola primaria di Orzinuovi avrà la sua palestra

Una svolta storica a un secolo dalla costruzione. La scuola primaria di Orzinuovi, edificata nel lontano 1926 e mai dotata di una palestra, dal 2028 avrà un polo sportivo all’avanguardia. L’Amministrazione comunale ha sbloccato un investimento di 2 milioni e 200 mila euro, di cui 800 mila giunti tramite fondi ministeriali e la restante quota coperta dall'avanzo di amministrazione.
Il progetto
La nuova palestra sorgerà nell’area dell’ex stadio di via Bainsizza, accanto alla nuova mensa scolastica, che sarà inaugurata a fine anno. Avrà un’estensione complessiva di circa 1.000 metri quadrati per un’altezza di 7,5 metri. Settecento metri quadrati saranno riservati al campo da gioco, omologato per basket e pallavolo, mentre 300 mq ospiteranno spogliatoi, pronto soccorso, depositi e vani tecnici.
Al di sopra degli spogliatoi troverà spazio anche una tribuna da 300 posti. All’impianto si potrà accedere sia dal plesso scolastico che dall’esterno, dalla porta Littoria e da via Baracca. La struttura, inserita nel piano delle opere pubbliche dopo la variazione di bilancio di ottobre, approvata con l’astensione della minoranza, porterà anche alla riqualificazione esterna con nuovi parcheggi.
«Abbiamo trasformato questo spazio – sottolinea la sindaca Laura Magli – in un’area di servizi per le scuole, che copriranno un vuoto storico per i nostri 500 studenti. Si tratta di un investimento a beneficio di tutta la popolazione, senza contrarre mutui, a dimostrazione di quanto l’Amministrazione senta vicini lo sport e le famiglie. Quest’area, prima abbandonata, prende vita con una serie di servizi fondamentali anche per la comunità, perché negli orari extrascolastici la palestra sarà aperta a tutti».
A servizio della comunità
Il progetto da diverso tempo rientra nei piani dell’Amministrazione comunale: «Si tratta di una programmazione nata durante il periodo del Covid – ci riferisce il senatore e assessore Gianpietro Maffoni –. In una prima fase e grazie ai fondi del Pnrr, si è riusciti a mettere a terra il progetto dedicato alla mensa. Ora, con l’apertura di una seconda opportunità, che siamo stati pronti ad accogliere grazie anche ai fondi ministeriali, si è ottenuta la realizzazione di una nuova palestra. Sono orgoglioso di quanto stiamo facendo a servizio della nostra comunità».
L’assessore allo sport Mirko Colossi ha evidenziato il valore sociale dell’opera: «Con la nuova palestra garantiamo ai nostri bambini la possibilità di svolgere un’attività sportiva completa in una struttura moderna. Ma c’è un altro aspetto importante ed è il risparmio economico per le famiglie. Oggi diverse società sportive sono costrette ad allenarsi fuori dal comune e ad affrontare continui spostamenti. Ora permettiamo ai nostri ragazzi di tornare a praticare sport vicino a casa».