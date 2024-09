Domenica il voto per il Consiglio provinciale

Per 2.594 amministratori urne aperte dalle 8 alle 20: 16 posti in Aula e 32 nomi in lizza con oltre 9mila preferenze al buio

Gli amministratori del territorio chiamati al voto per la Provincia © www.giornaledibrescia.it

Gli spauracchi sono due e si chiamano affluenza e alleanze variabili sui territori. Per questo nessuno azzarda pronostici sulla composizione politica del nuovo Consiglio provinciale (e no, non c’entra la scaramanzia): rispetto alle tornate precedenti, dove le coalizioni avevano contorni definiti, questa volta le (tante) preferenze «al buio» e le (altrettanto molte) intese ibride spaventano i partiti, cancellando i tradizionali «exit poll» pre-elezioni. Provincia verso il voto, Moraschini: «Reste