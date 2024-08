Provincia verso il voto, Moraschini: «Resterò garante del patto politico»

Le priorità? «Le definiremo insieme al nuovo Consiglio». La Sede unica? «Serve, oggi ci sono 5 ipotesi sul tavolo»

5 ' di lettura

Il presidente Emanuele Moraschini - © www.giornaledibrescia.it

I tempi (per il voto) si accorciano, le riunioni (dei tavoli politici) aumentano, lo scacchiere si prepara a rendere palesi le prime mosse (delle coalizioni). La direzione ha coordinate precise: le elezioni del nuovo Consiglio provinciale del 29 settembre, dove a cambiare sarà la composizione dell’Aula, ma non la regia: alla presidenza, fino all’inizio del 2027 e come previsto per gli enti di secondo livello, resterà Emanuele Moraschini. Che non rinnega la sua appartenenza politica (la bandiera