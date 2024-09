Campi larghi, nomine e scadenze: le sfide del nuovo anno politico bresciano

Dalle Comunità Montane a Broletto e Loggia: inizia il banco di prova vero per partiti e intese inedite sullo scacchiere del territorio

5 ' di lettura

Il Broletto, sede della Provincia di Brescia - New Eden Group © www.giornaledibrescia.it

Il 31 agosto sono ufficialmente arrivate al capolinea anche le vacanze dei partiti: vacanze per modo di dire, perché in realtà la politica non si ferma mai. E infatti quella che doveva essere un’estate di pausa (formalmente senza la fibrillazione di scadenze elettorali scivolose), per chi muove i fili dietro e davanti le quinte è stata invece un’estate più militante del solito, antipasto di un autunno frizzante che si prepara ad alzare la saracinesca del nuovo «anno politico» (quello che marcia