Le priorità della Loggia per la futura Provincia

Il vicesindaco Federico Manzoni indica nel Piano territoriale di coordinamento provinciale e nell’incremento della dotazione infrastrutturale i due temi chiave sui quali puntare

4 ' di lettura

Un convoglio Trenord - © www.giornaledibrescia.it

Lo chiarisce subito: «La volontà non è essere egemonici, ma il voto ponderato stesso fa sì che, pur nell’ottica di casa dei Comuni, il peso specifico della Loggia non sia quello di uno dei 205. Dunque c’è la volontà di fornire un contributo di idee e di priorità per la nuova Provincia, perché gli esiti delle decisioni che lì vengono o non vengono prese hanno una ricaduta importante sulla città». La voce è quella del vicesindaco Federico Manzoni , che delinea «le priorità della Loggia» da consegn