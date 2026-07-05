Domenica 12 luglio Pieve è il cuore della festa delle Pro loco

Una domenica di festa, con iniziative per scoprire un angolo sorprendente del Comune di Tremosine e musica per celebrare insieme la Giornata nazionale dedicata alle Pro Loco, associazioni dedite alla promozione turistica e all’animazione del territorio a vantaggio di residenti e visitatori.
Appuntamento a domenica 12 luglio quando nel borgo altogardesano – così come, in contemporanea, in centinaia di altre località italiane –andrà in scena la Giornata nazionale delle Pro loco d'Italia. L’evento è in programma nel capoluogo Pieve, un gioiello che fa parte del club dei Borghi più belli d’Italia. E proprio alla scoperta di questo borgo caratteristico, une vera e propria terrazza affacciata sul grandioso scenario del lago di Garda, sarà dedicato il primo degli eventi in programma nella giornata di festa. Ovvero il trekking «Dalla scoperta del Borgo fino alla Forra», con partenza alle 9.45 dell’infopoint (durata 5 ore).
Dopo aver visitato il centro storico e la chiesa di San Giovanni Battista, con l’accompagnamento di una guida abilitata si percorreranno antichi sentieri, fino a raggiungere l’alta val di Brasa. Da qui si scenderà lungo la valle fino alla famosa Strada della Forra, opera ingegneristica unica ideata dal professor Arturo Cozzaglio. Lungo il percorso si esploreranno gli ambienti naturali e caratteristici della forra, per poi tornare a Pieve e ammirare di nuovo il lago dalle sue terrazze (partecipazione: 5 euro adulti, 3 euro ragazzi 6-12 anni; con Tremosine Welcome Card l’esperienza è gratuita).
La giornata di festa si chiude in musica con il live del duo MG Project in serata, a partire dalle 21 in piazza Cozzaglio. Trascorrere una giornata a Pieve di Tremosine sul Garda, aggirarsi nel suo dedalo di vicoli e stradine interne, tra le vecchie case i i balconi a lago, è un’esperienza emozionante, fatta di sorprese e scoperte. Non fatevi sfuggire l’occasione.