Il borgo di Pieve torna a celebrare l’amore con «La notte romantica»

Il suggestivo borgo di Pieve , splendida terrazza affacciata sull’azzurro del Garda dall’altopiano di Tremosine , torna a festeggiare «La Notte Romantica» . L’evento, che tradizionalmente inaugura l’estate tremosinese, è in programma sabato 20 giugno , nella sera che precede il solstizio d’estate, il giorno più lungo dell’anno. La manifestazione si svolgerà in contemporanea in tutti i Borghi più belli d’Italia, associazione nata nell’ambito della Consulta del Turismo dell’Anci per valorizzare il patrimonio storico, artistico, culturale e paesaggistico dei piccoli centri italiani, di cui Tremosine sul Garda fa orgogliosamente parte da anni.

Il programma della Notte Romantica 2026 prenderà il via alle 18 con aperitivi e menù a tema accompagnati da musica dal vivo nei locali aderenti. Alle 18.30, in piazza Marconi , sarà la musica della giovane pianista Virginia Benini ad accendere l’atmosfera del borgo. Nata a Riva del Garda nel 2001 e diplomata con il massimo dei voti e la lode al Conservatorio Bonporti di Trento, la musicista si è già affermata e fatta apprezzare anche a livello internazionale. Le note del pianoforte accompagneranno i visitatori alla scoperta del fascino senza tempo di Pieve, tra vicoli, piazzette e scorci panoramici. Alle 19.30 la magia proseguirà con l’esibizione dei trampolieri, spettacolo di arte di strada capace di creare un’atmosfera fiabesca tra le antiche case del centro storico. Dalle 21 la serata continuerà sulle note della Crash Band.

Amore e patrimonio storico

Sarà un’occasione speciale per celebrare l’amore e il romanticismo nella cornice di uno dei Borghi più belli d’Italia: una serata da vivere a lume di candela, immersi nell’atmosfera raccolta che caratterizzerà vie, piazze e locali del centro storico, dove sarà possibile degustare menù ideati appositamente per l’evento. Un appuntamento dedicato agli innamorati, ma non solo: una festa pensata anche per chi desidera lasciarsi conquistare dalla bellezza di Pieve, dal suo patrimonio storico, artistico e culturale, dai vicoli fioriti, dagli scorci suggestivi e dalle prelibatezze della tradizione gastronomica tremosinese.

Pieve conquista il visitatore fin dal primo sguardo. Chi osserva dal lago le case del borgo adagiate sul ciglio dell’altopiano, circa 400 metri più in alto, si chiede come possa una strada raggiungere un luogo tanto ardito. Per secoli, infatti, si è giunti qui solo attraverso un ripido sentiero che saliva dal lago. Soltanto nel 1913 fu inaugurata la strada carrozzabile che conduce al paese. E già il viaggio è parte dell’esperienza: per raggiungere Pieve si attraversano infatti le viscere della montagna lungo la celebre Strada della Forra, considerata una delle strade più spettacolari d’Europa.

Il panorama

Una volta arrivati nel borgo, il panorama si apre improvvisamente sul Garda. Pieve, arroccata sullo strapiombo roccioso, è il capoluogo delle altre diciassette frazioni che compongono il comune di Tremosine sul Garda, disseminate su un magnifico altopiano. Passeggiare tra le stradine della parte alta e più antica del paese è un’esperienza ricca di fascino. Qui si trova la parrocchiale settecentesca con il suo elegante campanile, unico elemento superstite dell’antica pieve romanica. Dal sagrato della chiesa, in pochi passi, si raggiunge piazza Cozzaglio, da cui si gode una splendida vista sul lago e sul Monte Baldo. Poco distante si incontra la celebre Scala Tonda, unica nel suo genere: è uno degli scorci più fotografati.

«La Notte Romantica» amplificherà ulteriormente il fascino di questo luogo, regalando una serata indimenticabile tra le case raccolte attorno al «castèl», da cui ammirare, al tramonto, i riflessi infuocati che colorano le acque del Garda.