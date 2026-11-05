Dino Run, in centinaia alla corsa benefica per la cura delle malattie rare

Sono ovunque. Danzano, corrono e strappano un sorriso a grandi e piccoli. In città sono tornati di nuovo i dinosauri. E in mezzo a loro, quest’anno, c’è un nuovo ospite: il varano di Montichiari, che dopo aver movimentato l’estate bresciana, arriva in piazza Vittoria pronto per essere fotografato dal pubblico. È la Dino Run, la corsa benefica a sostegno del progetto Raricomefranci, dedicato alla ricerca e alla cura delle malattie rare nei bambini.
Il progetto
L’iniziativa nasce per realizzare il sogno di Francesco Tedoldi, venuto a mancare nel 2022 a soli 11 anni a causa della malattia di Pompe. «Francesco amava i dinosauri – commenta papà Marco –. Era il suo gioco preferito, sul suo lettino c’era sempre un T-Rex. Sognava di salirci sopra». E così è stato: il grande rettile è diventato il simbolo dell’iniziativa, un dinosauro che porta sulle spalle i piccoli malati verso un futuro migliore.
Il progetto, promosso dall’associazione Saveriocrea odv e dal Rotary Club Brescia Est, nasce per onorare la sua memoria. E, soprattutto, per offrire un aiuto concreto ai piccoli che affrontano una malattia rara. Grazie alla generosità di tanti bresciani sono infatti stati raccolti oltre 150mila euro: «Sono serviti per finanziare un ricercatore alla Clinica pediatrica dell’ospedale Civile – prosegue Tedoldi –. Stiamo inoltre finendo di allestire il nuovo ambulatorio. E il prossimo step sarà portare le cure direttamente nelle case dei piccoli pazienti. Francesco è stato il primo in Italia a ricevere le terapia domiciliare, la sfida è far sì che tutti la possano ricevere».
A sostegno dell’iniziativa c’è CorriXBrescia, con i suoi runner che hanno percorso i quattro chilometri per le vie del centro storico. Una rete che si allarga sempre di più e quest’anno ha raggiunto centinaia di partecipanti.
Presenze
Ad accompagnare la corsa l’intrattenimento musicale di Radio Bresciasette, condotto dalla direttrice artistica Maddalena Damini. Sul palco di piazza Vittoria presenti anche il presidente del Consiglio comunale Roberto Rossini, l’assessore allo Sport Alessandro Cantoni, don Claudio Paganini, il cantante Pier Giorgio Cinelli, il playmaker Gherardo Sabatini dell’A2A Leonessa Brescia, con il coach Marco Calvani, il club manager Giacomo Carrera e Tommaso Olivari, team manager. L’evento si è svolto anche alla presenza del professore Raffaele Badolato, direttore della Clinica pediatrica dell’Ospedale Civile, e della dottoressa Viola Ceconi.