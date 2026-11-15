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Desenzano, sversamento di carburante da una barca affondata in un porto

In riva al lago di Garda a Rivoltella sono intervenute sul posto le squadre dei Vigili del fuoco di Desenzano e Salò
Simone Bracchi

Simone Bracchi

Giornalista

Una veduta del lago di Garda - © www.giornaledibrescia.it
Una veduta del lago di Garda - © www.giornaledibrescia.it

Sono in corso le operazioni dei Vigili del fuoco a Desenzano, in un piccolo porto privato a Rivoltella, dove ancora ieri sera è affondata una piccola imbarcazione. Il problema non è tanto la barca – nessuno è rimasto ferito – quanto il carburante fuoriuscito dal serbatoio del veicolo nautico.

Sul posto, proprio per gestire lo sversamento nelle acque del lago all’interno del porto dove si trova una società che si occupa tra le altre cose di rimessaggio barche, ci sono le squadre di Desenzano e Salò. 

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