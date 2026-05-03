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Desenzano, è morto il ragazzo di 16 anni che si era tuffato nel Garda

I medici hanno dichiarato il decesso dopo 20 ore di tentativi disperati di strapparlo alla morte: era rimasto per 40 minuti sott’acqua dopo essersi tuffato dal pedalò
Paolo Bertoli

Paolo Bertoli

Giornalista

Il luogo dei soccorsi - © www.giornaledibrescia.it
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