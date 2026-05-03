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Sedicenne annegato a Desenzano, la famiglia stretta nel dolore

I fratelli e i genitori del ragazzo che ieri si è tuffato senza riemergere possono sperare solo in un miracolo: al momento la prognosi rimane riservata
Paolo Bertoli

Paolo Bertoli

Giornalista

La zona dell'incidente a Desenzano del Garda
La zona dell'incidente a Desenzano del Garda

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annegatoDesenzano del Garda
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