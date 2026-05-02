Ultim'oraCronaca
Si tuffa dal pedalò e non riemerge, muore a 16 anni davanti agli amici
È accaduto a Desenzano del Garda: i ragazzi che erano con la vittima hanno lanciato l’allarme, i soccorritori hanno tentato di rianimarlo per oltre un’ora
Alice Scalfi
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...
I più letti
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...
Le notizie della sera
Il riassunto della giornata, con le principali notizie e gli approfondimenti della redazione.
Canale WhatsApp GDB
Breaking news in tempo realeSeguici