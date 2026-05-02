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Si tuffa dal pedalò e non riemerge, muore a 16 anni davanti agli amici

È accaduto a Desenzano del Garda: i ragazzi che erano con la vittima hanno lanciato l’allarme, i soccorritori hanno tentato di rianimarlo per oltre un’ora
Alice Scalfi
Desenzano, il luogo dove è avvenuto l'annegamento nel pomeriggio
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Desenzano, il luogo dove è avvenuto l'annegamento nel pomeriggio

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