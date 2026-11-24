Il Lavagnone arriva sul tavolo del Governo. Dopo la mobilitazione dei cittadini e il ricorso al Tar, sull’incubatoio previsto vicino alle palafitte Unesco interviene il deputato di Alleanza Verdi e Sinistra Devis Dori: un’interrogazione ai ministri dell’Ambiente e della Cultura chiede verifiche sulle autorizzazioni e iniziative urgenti per tutelare l’area. Intanto la Regione ha risposto alle domande di Paola Pollini, escludendo interferenze con le ricerche archeologiche ma confermando le cautele durante gli scavi.
Le preoccupazioni
Dori riporta a Roma le preoccupazioni sul progetto: oltre 6.200 metri quadrati, nove metri d’altezza e una capacità fino a 150mila uova di tacchino alla settimana. Il nodo riguarda l’intero contesto, tra consumo di suolo, paesaggio, traffico, acqua, odori e reflui. Richiama il presidio, la raccolta firme e l’incontro del 5 novembre promosso da Legambiente a Desenzano.
Il valore del sito, scrive, impone una valutazione rigorosa anche per «prevenire alterazioni irreversibili». Da qui la richiesta ai ministri: quali iniziative intendano assumere, attraverso gli uffici territoriali, anche mediante «una verifica delle valutazioni poste a fondamento degli assensi rilasciati per l’incubatoio», per adottare le conseguenti misure di salvaguardia.
Alla richiesta nazionale si affianca una risposta già arrivata dal Pirellone. Nell’atto indirizzato alla consigliera M5S Pollini, l’assessore al Territorio Gianluca Comazzi riferisce che i saggi del luglio 2026 non hanno individuato strutture o stratigrafie d’interesse archeologico. Alcuni frammenti ceramici antichi, fuori dal contesto originario, e la vicinanza alle palafitte hanno però portato la Soprintendenza a prescrivere il controllo archeologico durante gli scavi.
Per la Regione il progetto è esterno alla zona tampone Unesco e non interferisce con le ricerche in corso. Su ambiente e traffico Comazzi richiama l’autorizzazione provinciale del 2025 e i pareri acquisiti, oltre alla prescrizione di rafforzare la cortina alberata.